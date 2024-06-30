Брат Марії Яремчук прокоментував чутки про те, що вона народила сина від Пономарьова

Нещодавно мережею почала ширитися інформація про те, що донька легендарного виконавця Назарія Яремчука Марія народила первістка, а батько дитини - Олександр Пономарьов. Її брат, Дмитро Яремчук, прокоментував ці чутки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю одного з трьох нащадків покійного співака для OBOZ.UA.

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Зі слів артиста, вони з братом привітали сестру з днем народження сина, однак вона проігнорувала повідомлення.

“Чому? Я не знаю. Але що тут такого? Це нормально - в нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини", - пояснив Дмитро.

З Марією, каже виконавець, брати бачаться рідко, однак час від часу спілкуються.

"Востаннє навесні вона мені написала. Це стосувалося авторських прав на певні татові твори. Запитала, чи ми не заперечуємо, щоб узяла їх у роботу. Ми надали дозвіл", - поділився він.

Стосовно пліток про те, що батьком дитини співачки є нібито Олександр Пономарьов, Дмитро говорить, що читав про це у ЗМІ.

"Я чув таке, але думаю, що це не так", - вважає Дмитро.

Марія Яремчук і Олександр Пономарьов (фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial)

Нагадаємо, Дмитро та Назарій Яремчуки - це сини Яремчука від першого його шлюбу із Оленою Шевченко.

Після 15 років спільного життя пара розлучилась і тоді Назарій Яремчук одружився із дружиною Дариною.

Згодом у них народилась спільна дочка Марічка.

У 1994 році в Назарія Яремчука діагностували рак шлунку. А у 1995 році відомий співак помер. Тоді його родина почала ділити спадок - будинок у центрі Чернівців.

Брати після судової тяганини вирішили відмовитись від нього на користь сестри.

Брати Яремчуки (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)