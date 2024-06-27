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"Воно показує свою суть". Відомий співак висловився про Винника та інших зірок-втікачів

Четвер 27 червня 2024 08:30
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"Воно показує свою суть". Відомий співак висловився про Винника та інших зірок-втікачів Віктор Винник та Олег Винник (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Мері" Віктор Винник зізнався, чи поділяє хейт у бік зірок-втікачів, зокрема його тезки Олега Винника.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця Апострофу.

Віктор Винник висловився про зірок-втікачів

Зі слів артиста, Олег Винник ніколи не приховував своєї позиції.

"Кожен чинить в міру своїх цінностей. Ніколи цей артист не приховував своєї позиції. Не може людина, яка виступає на "огоньках" у формі російського офіцера чи солдата, мати якісь принципи. А тепер хтось дивується тому, що він у Німеччині", - поділився думкою Віктор.

Стосовно хейту його колег, які втекли за кордон під час повномасштабної війни, знаменитість каже, що у нашому суспільстві часто простежується така поведінка, коли люди щось возвеличують "дуте, несправжнє, а потім воно показує свою суть”, тоді і виникає хейт.

&quot;Воно показує свою суть&quot;. Відомий співак висловився про Винника та інших зірок-втікачів

Віктор Винник (фото: instagram.com/viktor_vynnyk)

"І у випадку з Винником - це переважно ті люди, які ходили до нього на концерти", - додав він.

Втім, лідер гурту "Мері" вважає, що через певний час зіркам-втікачам таки вдасться повернути собі прихильність аудиторії.

"Бо наше суспільство має дуже коротку пам’ять гуппі і здатне пробачати майже все", - сказав виконавець.

Що відомо про Віктора Винника

Віктор є лідером гурту "Мері", який існує з 1996 року. Співак відомий своєю принциповою позицією - ніколи не виступав в Росії, пише тексти виключно українською мовою.

Багато з його пісень торкаються суспільно-політичної тематики.

&quot;Воно показує свою суть&quot;. Відомий співак висловився про Винника та інших зірок-втікачів

Віктор Винник (фото: instagram.com/viktor_vynnyk)

Нещодавно відомий шоумен висловився про співака та його "фронт".

Також Оля Цибульська сказала, чи повернеться він до України.

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