Чому "зник" Олег Винник? Відомий шоумен висловився про співака та його "фронт"

Ведучий та шоумен Андрій Джеджула висловився про співака Олега Винника, який "зник" на тлі повномасштабної війни РФ проти України та майже нічого про себе не розповідає. Артист не розуміє, чому "король усіх вовчиць" обрав саме такий шлях.

Що шоумен думає про Винника

За словами Джеджули, йому важко зрозуміти, чому співак не став демонструвати активну позицію, коли почалася повномасштабна війна. Хоча фанати Винника, зазначив шоумен, здебільшого українці.

"Я так і не зрозумів, що з ним сталося. Дивна ситуація, прихильники цього співака - люди з України. А він майже нічого досі не сказав про війну. Чому? Він ніколи не був популярним у Росії, там про нього не знають", - розповів Джеджула.

"Його найголовніша аудиторія тут, а він хоча б "стоп - війні!" з себе вичавив. Щось розповідали про те, що він у депресії і таке інше. В одному-єдиному інтерв'ю з початку повномасштабної війни сказав, що він перебуває "на своєму фронті". А який це фронт? І на жаль, у нас дуже багато людей, які люблять так казати", - додав він.

Відомий артист висловився про Винника (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Що Джеджула говорить про мовне питання

Ведучий зазначив, що він взагалі не використовує російську на публіці. Іноді він користується нею під час спілкування з друзями, але в соцмережах він завжди транслює контент українською.

"Але не засуджую тих, хто цього досі не зробив. І впевнений, що не треба змушувати, бо часом це викликає навпаки зворотний ефект. Відверто зізнаюся, мені не імпонує багато чого з гострих заяв мовознавиці Ірини Фаріон. Особливо, якщо ця нетерпимість до російськомовних людей стосується військових", - заявив шоумен.

"У багатьох місцях, куди ми приїжджали - Часів Яр, під Бахмутом, зустрічали чимало військових, які розмовляли російською мовою. Але від того вони не менші патріоти, ніж інші. І нехай ці хлопці поки не вміють вправно розмовляти українською, але все це прийде з часом - не треба тиснути", - додав він.