Може спровокувати набряки та зайву вагу: кому категорично не можна їсти сир фета
Фета - це національний грецький сир, який виготовляється з овечого молока або суміші овечого та козячого. Він має має корисних речовин, але їсти його можна не усім.
Про це повідомила нутриціолог Аліна Олійник в Instagram.
Користь сиру
Фета містить у своєму складі корисні лактобактерії, білок, вітаміни групи A, B, D і E. Також продукт має деякі мінерали: кальцій, марганець, залізо, цинк, фосфор, натрій.
Такий сир містить також великий вміст вітаміну Д. Грецький сир обов’язково повинен бути в раціоні хворих на остеопороз.
Нутриціолог каже, що справжній сир фета містить особливі лактобактерії, що нейтралізують шкідливі мікроорганізми, які викликають харчові отруєння. Нормалізує мікрофлору кишечника і покращує травлення.
"Завдяки вітаміну A, сир зміцнює імунну систему, робить зуби і кістки сильніше і покращує гостроту зору", - йдеться у повідомленні.
Важливо, що при регулярному вживанні фети поліпшується стан волосся, шкіри та нігтів.
До складу сиру також входить триптофан - амінокислота, яка бере участь в синтезі серотоніну. А серотонін є гормоном щастя і здатний покращувати настрій людини.
Чим шкідливий
За словами експерта, молоко в складі сиру може викликати алергію або нетравлення шлунку. Також має високу калорійність, тому обмежений для тих, хто має зайву вагу.
Категорично не можна вживати сир фета людям з:
- хворобами нирок;
- хворобами серця (в тому числі серцева недостатність);
- артеріальною гіпертензією;
- схильністю до набряків.
Важливо пам'ятати, що сир фета є дуже корисним продуктом, але тільки при помірному вживанні. До того ж в його складі міститься велика кількість солі, тому може стати причиною набряків, зайвої ваги і захворювань серцево-судинної системи.
Крім того, фета, як і більшість сирів, містить насичені жири, які небезпечні не тільки для серця і судин, а й для інших органів.
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