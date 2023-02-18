Може спровокувати набряки та зайву вагу: кому категорично не можна їсти сир фета

Фета - це національний грецький сир, який виготовляється з овечого молока або суміші овечого та козячого. Він має має корисних речовин, але їсти його можна не усім.

Про це повідомила нутриціолог Аліна Олійник в Instagram .

Користь сиру

Фета містить у своєму складі корисні лактобактерії, білок, вітаміни групи A, B, D і E. Також продукт має деякі мінерали: кальцій, марганець, залізо, цинк, фосфор, натрій.

Такий сир містить також великий вміст вітаміну Д. Грецький сир обов’язково повинен бути в раціоні хворих на остеопороз.

Нутриціолог каже, що справжній сир фета містить особливі лактобактерії, що нейтралізують шкідливі мікроорганізми, які викликають харчові отруєння. Нормалізує мікрофлору кишечника і покращує травлення.

"Завдяки вітаміну A, сир зміцнює імунну систему, робить зуби і кістки сильніше і покращує гостроту зору", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що при регулярному вживанні фети поліпшується стан волосся, шкіри та нігтів.

До складу сиру також входить триптофан - амінокислота, яка бере участь в синтезі серотоніну. А серотонін є гормоном щастя і здатний покращувати настрій людини.

Чим шкідливий

За словами експерта, молоко в складі сиру може викликати алергію або нетравлення шлунку. Також має високу калорійність, тому обмежений для тих, хто має зайву вагу.

Категорично не можна вживати сир фета людям з:

хворобами нирок;

хворобами серця (в тому числі серцева недостатність);

артеріальною гіпертензією;

схильністю до набряків.

Важливо пам'ятати, що сир фета є дуже корисним продуктом, але тільки при помірному вживанні. До того ж в його складі міститься велика кількість солі, тому може стати причиною набряків, зайвої ваги і захворювань серцево-судинної системи.

Крім того, фета, як і більшість сирів, містить насичені жири, які небезпечні не тільки для серця і судин, а й для інших органів.