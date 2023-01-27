Як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті: ось на що звернути увагу
Зараз на прилавках магазинів є величезний вибір сирів та сирних виробів. Варто знати, що це не одне й те саме. Необхідно вибирати саме справжній сир, адже він дійсно корисний для здоров'я.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
З чого роблять сир
Справжній сир виготовляють з молока корів, овець та кіз. Кожен вид сиру відрізняється не тільки типом молока, а й способом обробки, а також використаними ферментами, бактеріями або цвіллю.
Смак і консистенція сиру залежить від молока та часу витримки. Загалом основними інгредієнтами сиру є:
- молоко;
- сіль;
- бактерії.
Як відрізнити натуральний сир від підробки
Зокрема, багато сорти натурального сиру коштують дорого, адже на виготовлення 1 кілограма сиру використовують близько 10 літрів молока. Тому в супермаркетах можна знайти дешевшу сирну продукцію.
Відрізнити натуральний сир від сирного продукту можна за допомогою цих порад:
- Ціна - натуральний сир обійдеться дорожче ніж сирний продукт;
- Інформація на етикетці - завжди уважно читайте написи на упаковці. Якщо є напис "сирний продукт", то це не справжній сир;
- Складники - справжній сир має завжди простий і короткий список інгредієнтів. Сирні продукти містять емульгатори, консерванти, рослинну олію, цукор та інші шкідливі добавки;
- Перевірте інгредієнти на наявність замінників молочного жиру - їх використовують тільки в аналогах сиру і різних сирних продуктах.
Додамо, що до складу сирного продукту входить не більше, ніж 20% молока, крохмалю, кокосової олії, пальмової олії та замінників молочного жиру.
Слід звернути увагу також на запах продукту. Справжній сир пахне молоком, а сирний продукт має відчутний хімічний кислуватий запах.
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні змінились ціни на молоко, сир та масло. Зокрема, вартість деяких продуктів зросла.
Також ми писали, як зробити домашній сир із одного літра молока.