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Як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті: ось на що звернути увагу

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П'ятниця 27 січня 2023 12:18
Як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті: ось на що звернути увагу Як відрізнити справжній сир від підробки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз на прилавках магазинів є величезний вибір сирів та сирних виробів. Варто знати, що це не одне й те саме. Необхідно вибирати саме справжній сир, адже він дійсно корисний для здоров'я.

Про це повідомляє 5-Minute Crafts.

З чого роблять сир

Справжній сир виготовляють з молока корів, овець та кіз. Кожен вид сиру відрізняється не тільки типом молока, а й способом обробки, а також використаними ферментами, бактеріями або цвіллю.

Смак і консистенція сиру залежить від молока та часу витримки. Загалом основними інгредієнтами сиру є:

  • молоко;
  • сіль;
  • бактерії.

Як відрізнити натуральний сир від підробки

Зокрема, багато сорти натурального сиру коштують дорого, адже на виготовлення 1 кілограма сиру використовують близько 10 літрів молока. Тому в супермаркетах можна знайти дешевшу сирну продукцію.

Відрізнити натуральний сир від сирного продукту можна за допомогою цих порад:

  • Ціна - натуральний сир обійдеться дорожче ніж сирний продукт;
  • Інформація на етикетці - завжди уважно читайте написи на упаковці. Якщо є напис "сирний продукт", то це не справжній сир;
  • Складники - справжній сир має завжди простий і короткий список інгредієнтів. Сирні продукти містять емульгатори, консерванти, рослинну олію, цукор та інші шкідливі добавки;
  • Перевірте інгредієнти на наявність замінників молочного жиру - їх використовують тільки в аналогах сиру і різних сирних продуктах.

Додамо, що до складу сирного продукту входить не більше, ніж 20% молока, крохмалю, кокосової олії, пальмової олії та замінників молочного жиру.

Слід звернути увагу також на запах продукту. Справжній сир пахне молоком, а сирний продукт має відчутний хімічний кислуватий запах.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні змінились ціни на молоко, сир та масло. Зокрема, вартість деяких продуктів зросла.

Також ми писали, як зробити домашній сир із одного літра молока.

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