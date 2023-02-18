Может спровоцировать отеки и лишний вес: кому категорически нельзя есть сыр фета

Фета - это национальный греческий сыр, который производится из овечьего молока или смеси овечьего и козьего. Он имеет полезные вещества, но есть его можно не всем.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Олейник в Instagram .

Польза сыра

Фета содержит в своем составе полезные лактобактерии, белок, витамины группы A, B, D и E. Также продукт содержит некоторые минералы: кальций, марганец, железо, цинк, фосфор, натрий.

Такой сыр содержит также большое содержание витамина Д. Греческий сыр обязательно должен быть в рационе больных остеопорозом.

Нутрициолог говорит, что настоящий сыр фета содержит особые лактобактерии, нейтрализующие вредные микроорганизмы, вызывающие пищевые отравления. Нормализует микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.

"Благодаря витамину A, сыр укрепляет иммунную систему, делает зубы и кости сильнее и улучшает остроту зрения", - говорится в сообщении.

Важно, что при регулярном употреблении феты улучшается состояние волос, кожи и ногтей.

В состав сыра также входит триптофан - аминокислота, участвующая в синтезе серотонина. А серотонин является гормоном счастья и способен улучшать настроение человека.

Чем вреден

По словам эксперта, молоко в составе сыра может вызвать аллергию или несварение желудка. Также имеет высокую калорийность, поэтому ограничен для тех, кто имеет избыточный вес.

Категорически нельзя употреблять сыр фета людям с:

болезнями почек;

болезнями сердца (в том числе сердечная недостаточность);

артериальной гипертензией;

склонностью к отекам.

Важно помнить, что сыр фета является очень полезным продуктом, но только при умеренном употреблении. К тому же, в его составе содержится большое количество соли, поэтому может стать причиной отеков, лишнего веса и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, фета, как и большинство сыров, содержит насыщенные жиры, которые опасны не только для сердца и сосудов, но и для других органов.