Может спровоцировать отеки и лишний вес: кому категорически нельзя есть сыр фета
Фета - это национальный греческий сыр, который производится из овечьего молока или смеси овечьего и козьего. Он имеет полезные вещества, но есть его можно не всем.
Об этом сообщила нутрициолог Алина Олейник в Instagram.
Польза сыра
Фета содержит в своем составе полезные лактобактерии, белок, витамины группы A, B, D и E. Также продукт содержит некоторые минералы: кальций, марганец, железо, цинк, фосфор, натрий.
Такой сыр содержит также большое содержание витамина Д. Греческий сыр обязательно должен быть в рационе больных остеопорозом.
Нутрициолог говорит, что настоящий сыр фета содержит особые лактобактерии, нейтрализующие вредные микроорганизмы, вызывающие пищевые отравления. Нормализует микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.
"Благодаря витамину A, сыр укрепляет иммунную систему, делает зубы и кости сильнее и улучшает остроту зрения", - говорится в сообщении.
Важно, что при регулярном употреблении феты улучшается состояние волос, кожи и ногтей.
В состав сыра также входит триптофан - аминокислота, участвующая в синтезе серотонина. А серотонин является гормоном счастья и способен улучшать настроение человека.
Чем вреден
По словам эксперта, молоко в составе сыра может вызвать аллергию или несварение желудка. Также имеет высокую калорийность, поэтому ограничен для тех, кто имеет избыточный вес.
Категорически нельзя употреблять сыр фета людям с:
- болезнями почек;
- болезнями сердца (в том числе сердечная недостаточность);
- артериальной гипертензией;
- склонностью к отекам.
Важно помнить, что сыр фета является очень полезным продуктом, но только при умеренном употреблении. К тому же, в его составе содержится большое количество соли, поэтому может стать причиной отеков, лишнего веса и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, фета, как и большинство сыров, содержит насыщенные жиры, которые опасны не только для сердца и сосудов, но и для других органов.
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