"Може і напасти": у Чорнобилі показали птаха, який не боїться людей (фото)

У Чорнобильському заповіднику птах, який важко назвати диким, адже він давно не боїться людей. Йдеться про лебедя-шипуна.
Фотографії красеня показали на офіційній сторінці заповідника у Facebook.
Лебідь уже давно став напівдомашнім птахом, адже його часто підгодовують люди.
Однак насправді – це великий сильний пернатий із сім'ї качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотовидний собака.
До речі, лебідь може і напасти на дуже цікавого перехожого, особливо якщо захищатиме потомство.
На фото ви можете побачити ще зовсім молодого шипуна, який через рік скине сіре оперення і стане білим дорослим лебедем.
Основний корм лебедя - це водні рослини і дрібні тварини (молюски, водяні ослики), що знаходяться в них. Птах здатний досягати глибини 70-90 см. На суші лебідь харчується травою та злаками. У період линяння дорослі птахи з'їдають до 4 кг водних рослин.
Лебедів категорично не можна годувати пліснявим або прокислим хлібом. Для птахів, як і людей, зіпсований продукт смертельно небезпечний.
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