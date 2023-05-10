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"Може і напасти": у Чорнобилі показали птаха, який не боїться людей (фото)

У Чорнобилі показали величного лебедя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику птах, який важко назвати диким, адже він давно не боїться людей. Йдеться про лебедя-шипуна.

Фотографії красеня показали на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про лебедя-шипуна

Лебідь уже давно став напівдомашнім птахом, адже його часто підгодовують люди.

Однак насправді – це великий сильний пернатий із сім'ї качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотовидний собака.

До речі, лебідь може і напасти на дуже цікавого перехожого, особливо якщо захищатиме потомство.

На фото ви можете побачити ще зовсім молодого шипуна, який через рік скине сіре оперення і стане білим дорослим лебедем.

Лебідь-шипун мешкає у Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаві факти про лебедя

Основний корм лебедя - це водні рослини і дрібні тварини (молюски, водяні ослики), що знаходяться в них. Птах здатний досягати глибини 70-90 см. На суші лебідь харчується травою та злаками. У період линяння дорослі птахи з'їдають до 4 кг водних рослин.

Лебедів категорично не можна годувати пліснявим або прокислим хлібом. Для птахів, як і людей, зіпсований продукт смертельно небезпечний.

Раніше ми писали, що в Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають за магічну.

А також розповідали про те, що у Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

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