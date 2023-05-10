"Может и напасть": в Чернобыле показали птицу, которая не боится людей (фото)

В Чернобыльском заповеднике птицу, которую трудно назвать дикой, ведь она давно не боится людей. Речь идет о лебеде-шипуне.
Фотографии красавца показали на официальной странице заповедника в Facebook.
Лебедь уже давно стал полудомашней птицей, ведь ее часто подкармливают люди.
Однако на самом деле – это большой сильный пернатый из семьи утиных, который умеет защититься даже от таких зубатых хищников, как лиса или енотовидная собака.
Кстати, лебедь может и напасть на слишком интересного прохожего, особенно если будет защищать потомство.
На фото вы можете увидеть еще совсем молодого шипуна, который через год сбросит серое оперение и станет белоснежным взрослым лебедем.
Основной корм лебедя - это водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). Птица способна достигать глубины 70-90 см. На суше лебедь питается травой и злаками. В период линьки взрослые птицы съедают до 4 кг водных растений.
Лебедей категорически нельзя кормить плесневелым или прокисшим хлебом. Для птиц, как и для людей, испорченный продукт смертельно опасен.
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