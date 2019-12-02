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Мотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандал

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 17:44
Мотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандал
Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзализныцю снова разнесли в пух и прах за сервис в поездах

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за условий, которые предлагает ведомство не за такие уж и малые деньги. О новом инциденте сообщил пользователь Facebook Антон Гужел. По словам украинца, в поезде №769 Киев-Каменец-Подольский очень душно и жарко. Также сам поезд очень сильно трясет. Мужчина называет это "мотыляет и колбасит".

Мотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандалСкриншот поста (Антон Гужел/Facebook)

Пользователи сети прокомментировали жалобу Антона Гужела и порекомендовали ему держаться.

  • Я катаюсь довольно часто и такого же мнения, особенно скорые ночные ....иногда кажется, что сойдет с рельс нах.
  • Держись.
  • Ну состояния пути у нас, как у наших дорог. С каждым годом все хуже.
  • В тринадцатом по-другому.
  • Ти не в тей вагон сів:))) А, можливо, й потяг...:)))
  • Береги себя! Мой юный друг!

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Мотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандалМотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандалСкриншот комментариев

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