Мотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандал

Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзализныцю снова разнесли в пух и прах за сервис в поездах

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за условий, которые предлагает ведомство не за такие уж и малые деньги. О новом инциденте сообщил пользователь Facebook Антон Гужел. По словам украинца, в поезде №769 Киев-Каменец-Подольский очень душно и жарко. Также сам поезд очень сильно трясет. Мужчина называет это "мотыляет и колбасит".

Скриншот поста (Антон Гужел/Facebook)

Пользователи сети прокомментировали жалобу Антона Гужела и порекомендовали ему держаться.

Я катаюсь довольно часто и такого же мнения, особенно скорые ночные ....иногда кажется, что сойдет с рельс нах.

Держись.

Ну состояния пути у нас, как у наших дорог. С каждым годом все хуже.

В тринадцатом по-другому.

Ти не в тей вагон сів:))) А, можливо, й потяг...:)))

Береги себя! Мой юный друг!

Грязный и ободранный хлев: Укрзализныця влипла в новый скандал

Скриншот комментариев