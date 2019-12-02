Мотиляє і ковбасить: Укрзалізниця влипла в новий скандал

Укрзалізницю знову рознесли в пух і прах за сервіс у поїздах
Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через умови, які пропонує відомство не за такі вже й малі гроші. Про новий інцидент повідомив користувач Facebook Антон Гужел. За словами українця, в поїзді №769 Київ-Кам'янець-Подільський дуже душно і жарко. Також сам поїзд дуже сильно трясе. Чоловік називає це "мотиляє і ковбасить".
Скріншот поста (Антон Гужел/Facebook)
Користувачі мережі прокоментували скаргу Антона Гужела і порекомендували йому триматися.
Брудний і обдертий хлів: Укрзалізниця влипла в новий скандал
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