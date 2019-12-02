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Мотиляє і ковбасить: Укрзалізниця влипла в новий скандал

STYLERЖиття    02.12.2019 - 17:44
Мотиляє і ковбасить: Укрзалізниця влипла в новий скандал
Укрзалізниця потрапила у черговий скандал (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

Укрзалізницю знову рознесли в пух і прах за сервіс у поїздах

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через умови, які пропонує відомство не за такі вже й малі гроші. Про новий інцидент повідомив користувач Facebook Антон Гужел. За словами українця, в поїзді №769 Київ-Кам'янець-Подільський дуже душно і жарко. Також сам поїзд дуже сильно трясе. Чоловік називає це "мотиляє і ковбасить".

Мотиляє і ковбасить: Укрзалізниця влипла в новий скандалСкріншот поста (Антон Гужел/Facebook)

Користувачі мережі прокоментували скаргу Антона Гужела і порекомендували йому триматися.

  • Я катаюся досить часто і такої ж думки, особливо швидкі нічні ....іноді здається, що зійде з рейок нах.
  • Тримайся.
  • Ну стану колії у нас, як у наших доріг. З кожним роком все гірше.
  • У тринадцятому по-іншому.
  • Ти не в тей вагон сів:))) А, можливо, й потяг...:)))
  • Бережи себе! Мій юний друже!

Брудний і обдертий хлів: Укрзалізниця влипла в новий скандал

Мотиляє і ковбасить: Укрзалізниця влипла в новий скандалМотиляє і ковбасить: Укрзалізниця влипла в новий скандалСкріншот коментарів

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