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Грязный и ободранный хлев: Укрзализныця влипла в новый скандал

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 15:29
Грязный и ободранный хлев: Укрзализныця влипла в новый скандал
Поезд "Интерсити" (фото: facebook.com/pg/publiccontrolUZ)

Обслуживание в поездах "Интерсити+" оставляет желать лучшего

30 ноября в соцсети разгорелся скандал касательно обслуживания УЗ. В социальной сети Facebook Владимир Денисенко опубликовал несколько неприятных фактов о поездах "Интерсити+".

По словам пользователя, вай-фай не работает с момента запуска поезда даже в первом классе, а реклама обвешена по всему поезду.

Грязный и ободранный хлев: Укрзализныця влипла в новый скандалУкрзализныця попала в громкий скандал (фото:facebook.com/vladimir.denisenko)

Есть еще ряд проблем, на которые Владимир Денисенко обратил внимание. По его словам, обслуживание не стоит тех денег, которые платят люди:

  • Часы на телевизоре спешат на час;
  • Скорость состава не показывается;
  • Вагон первого класса - грязный ободранный хлев;
  • Невероятно грязные окна;
  • Туалеты работают через один - в них стоят очереди;
  • Мусорные пакеты свалены тупо в тамбурах;
  • Облезлые WOG-кафе - с официантами в мятых формах;
  • Время в пути из Миргорода снизилось с 2:30 до 2:16;
  • Билет в первый класс стоит 555 грн - это больше 2 грн за километр.
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