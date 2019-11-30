Грязный и ободранный хлев: Укрзализныця влипла в новый скандал

Поезд "Интерсити" (фото: facebook.com/pg/publiccontrolUZ)

Обслуживание в поездах "Интерсити+" оставляет желать лучшего

30 ноября в соцсети разгорелся скандал касательно обслуживания УЗ. В социальной сети Facebook Владимир Денисенко опубликовал несколько неприятных фактов о поездах "Интерсити+".

По словам пользователя, вай-фай не работает с момента запуска поезда даже в первом классе, а реклама обвешена по всему поезду.

Укрзализныця попала в громкий скандал (фото:facebook.com/vladimir.denisenko)

Есть еще ряд проблем, на которые Владимир Денисенко обратил внимание. По его словам, обслуживание не стоит тех денег, которые платят люди: