Моцарелла проти твердого сиру. Який продукт принесе максимум користі
Чеддер і моцарела є двома найпопулярнішими сирами серед молочних продуктів, і це не дивно. Подрібнені, розтоплені або нарізані, обидва забезпечують насичений, задовільний смак, якщо додавати їх до страв або їсти як закуску самостійно. Але який з них найкорисніший?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
В чому різниця між сиром чеддер і моцарелла?
Чеддер походить з Англії, а моцарелла вперше була виготовлена в Італії. Обидва сири виготовляються з коров’ячого молока, хоча традиційно моцарелу виготовляли з молока буйволів. Ця версія, яка називається буфала моцарелла, все ще доступна в багатьох магазинах і зазвичай дорожча.
Чеддер витримують приблизно рік або навіть кілька років, щоб надати йому більше аромату та гострішого, гострого смаку. Це твердий сир, який після плавлення стає кремовим.
Моцарелла - це свіжий, м’який або напівм’який сир, який зазвичай їдять через кілька днів після його виробництва, зазначає Американський інститут молочних продуктів.
Деякі сорти з низьким вмістом вологи можуть витримуватися кілька тижнів. Він має м’який смак і чудово розтягується при розплавленні. Це основна начинка для піци та головний інгредієнт таких страв, як лазанья.
Який вміст білка в сирах?
Дієтолог Наталі Ріццо розповіла, що обидва сири є хорошими джерелами білка та кальцію.
Саме білок корисний для підтримки м’язів і ситості, тоді як кальцій підтримує здоров’я кісток. До слова, моцарелла трохи легша за чеддер.
Чеддер проти моцарелли: що корисніше?
Експерти віддають перевагу моцареллі, оскільки вона містить менше калорій і насичених жирів, а також має інші переваги.
"Свіжа моцарелла, будучи мінімальною обробкою, часто містить менше добавок і консервантів. Чеддер - це витриманий сир, у нього багатший смак, але також більш імовірно, що в ньому багато солі", - кажуть експерти.
Паличка сиру моцарела може бути хорошим варіантом, якщо ви намагаєтеся схуднути.
Дотримуйтеся розміру порції в 40 грамів для обох сирів або приблизно розміру маленької пари кубиків.
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