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Моцарелла против твердого сыра. Какой продукт принесет максимум пользы

Воскресенье 10 ноября 2024 12:39
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Моцарелла против твердого сыра. Какой продукт принесет максимум пользы Фото: Названы самый полезный сыр (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чеддер и моцарелла являются двумя самыми популярными сырами среди молочных продуктов, и это не удивительно. Измельченные, расплавленные или нарезанные, оба обеспечивают насыщенный, удовлетворительный вкус, если добавлять их в блюда или есть как закуску самостоятельно. Но какой из них самый полезный?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

В чем разница между сыром чеддером и моцареллой?

Чеддер происходит из Англии, а моцарелла впервые была изготовлена ​​в Италии. Оба сыра изготавливаются из коровьего молока, хотя традиционно моцареллу изготавливали из молока буйволов. Эта версия, которая называется буфала моцарелла, все еще доступна во многих магазинах и обычно более дорогая.

Чеддер выдерживают примерно год или даже несколько лет, чтобы придать ему больше аромата и более острого, острого вкуса. Это твердый сыр, который после плавления становится кремовым.

Моцарелла - это свежий, мягкий или полумягкий творог, который обычно едят через несколько дней после его производства, отмечает Американский институт молочных продуктов.

Некоторые сорта с низким содержанием влаги могут выдерживаться несколько недель. Он имеет мягкий вкус и отлично растягивается при расплавлении. Это основная начинка для пиццы и главный ингредиент таких блюд, как лазанья.

Какое содержание белка в сырах?

Диетолог Натали Риццо рассказала, что оба сыра являются хорошими источниками белка и кальция.

Именно белок полезен для поддержания мышц и сытости, в то время как кальций поддерживает здоровье костей. К слову, моцарелла немного легче чеддера.

Чеддер против моцареллы: что полезнее?

Эксперты предпочитают моцарелли, поскольку она содержит меньше калорий и насыщенных жиров, а также имеет другие преимущества.

"Свежая моцарелла, являясь минимальной обработкой, часто содержит меньше добавок и консервантов. Чеддер - это выдержанный сыр, у него богаче вкус, но также более вероятно, что он будет содержать много соли", - говорят эксперты.

Палочка сыра моцарелла может быть хорошим вариантом, если вы пытаетесь похудеть.

Соблюдайте размер порции в 40 граммов для обоих сыров или примерно размера маленькой пары кубиков.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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