10 доступних продуктів, які подолають втому та нададуть вам сил

Дуже часто через споживання не тих продуктів, ми почуваємося стомленими та без сил. Але є гарні новини, що деякі продукти харчування допоможуть вам відновитися та подолати апатію та втому.

Про 10 продуктів, які подолають вашу втому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Десять продуктів, які нададуть енергії та позбавлять втоми

Натуральні продукти без обробки

Ультраоброблена їжа, така як солодощі, напівфабрикати, снеки та консерви, містить багато цукру, солі, консервантів, трансжирів та добавок, що можуть знижувати рівень енергії.

Сезонні фрукти та овочі

На відміну від тривало зберігаємих оброблених продуктів, свіжі продукти багатші на поживні речовини. Додавайте до кожного прийому їжі різноманітні сезонні фрукти та овочі, які дозріли природним шляхом.

Напої без кофеїну

Хоча кофеїн може тимчасово підвищити бадьорість, він не забезпечує справжньої енергії. Обирайте чорну каву без цукру чи несолодкий чай. Надмірне вживання солодких або енергетичних напоїв призводить до швидкого падіння енергії та ризиків для здоров'я.

Нежирні білки

Білок нежирного м'яса, такого як курка, індичка та риба, є важливим джерелом енергії та містить менше насичених жирів. Риба з Омега-3, як оселедець та лосось, корисна для серця.

Цільнозернові та складні вуглеводи

На відміну від рафінованих вуглеводів, цільнозернові продукти забезпечують необхідну енергію, клітковину та сприяють здоров'ю.

Горіхи та насіння

Ці продукти є ідеальними для перекусу завдяки високому вмісту поживних речовин та енергії. Їжте їх сирими та несолоними для підтримки енергійності.

Вода

Хоча вода не містить калорій, вона необхідна для обміну речовин, що покращує рівень енергії. Пийте її протягом дня замість солодких напоїв.

Банани

Багаті калієм та клітковиною банани є чудовим джерелом природної енергії, що підходить навіть для тривалих фізичних навантажень.

Овес

Цільнозерновий овес забезпечує ситну клітковину та стабільний рівень цукру в крові, підходячи для здорового сніданку.

Насіння чіа

Завдяки Омега-3, клітковині та здоровим жировим кислотам, чіа забезпечує тривалу енергію та користь для серця.

Швець радить для боротьби з втомою їсти маленькими порціями кожні 3-4 години, займатися спортом, підтримувати нормальну вагу, дотримуватись режиму сну, уникати кофеїну ввечері та контролювати рівень стресу.

Для подолання хронічної втоми включіть у раціон:

Вітамін B12 (птиця, риба, молочні продукти)

Фолієву кислоту (листова зелень, бобові)

Вітамін С (цитрусові, броколі)

Магній (горіхи, цільні злаки)

Цинк (м'ясо, бобові)

Збалансоване харчування та увага до свого раціону допомагають покращити рівень енергії та загальне самопочуття.