І це не вівсянка. Названо найкорисніший сніданок для українців, який протидіє старінню

Дієтолог назвала поживний сніданок який корисний з точки зору впливу на мітохондрії. Вони відіграють величезну роль в нашому здоровʼї, старінні та хворобах.

Що саме треба покласти на тарілку, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської в Telegram.

Який корисний сніданок для мітохондрій?

Експертка пояснила, що мітохондрії - це крихітні "електростанції" наших клітин, головні "менеджери" наших клітин. Особливо їх багато у клітинах мозку, печінки, серця, легенів. Лік іде на тисячі в клітині. Зрозуміло, коли мітохондрії нові, молоді, то вони працюють добре.

Але після експлуатації 40-50-60+ років, ККД падає і не лише вони виходять з ладу, "димлять", але пошкоджують все навколо, бо протікають то тут, то там.

Тобто старі мітохондрії псують клітину і є причиною вʼялопротікаючого так званого стерильного запалення (inflamation)), яке є причиною багатьох хронічних хвороб: серцево-судинних, онкологічних і нервово-дегенеративних.

Один із вчених, який займається вивченням процесу старіння, Клаудіо Франчески, обʼєднав у одному слові inflammaging два: inflamation (запалення) і aging (старіння), бо при старінні завжди наростають процеси стерильного запалення.

Під час стресу та старіння мітохондрії зливаються у великі, обмінюються "запчастинами", щоб підтримувати робочий стан. В процесі вироблення енергії в мітохондріях із їжі виробляються молекули АТФ і вода.

Якщо ви споживаєте багато їжі, тобто в мітохондрії одночасно поступає занадто багато калорій, відбувається "протікання" мітохондрій і цими продуктами "протікання" є дуже агресивні молекули - вільні радикали (активні форми кисню).

За словами Скиталінської, у невеликих кількостях вільні радикали корисні, але коли їх утворюється забагато, то активується власна антиоксидантна система організму, тому надмір антиоксидантів-пігулок із добавок можуть навіть пригнічувати її.

Що впливає на здоровʼя мітохондрій?

Неперевантаженість калорійністю прийоми їжі

Найголовніше - не їжте забагато за один раз калорій. Це дає змогу мітохондріям оновлюватися. На цьому лікувальному принципі побудовані відомі дієти інтервального харчування (голодування)

Фізичні вправи, особливо, аеробні і високоінтервальні

Вправи стимулюють мітофагію, тобто видалення нежиттєздатних мітохондрій.

Силові також корисні (віджимання; присідання), з гантелями.

Природні поліфеноли

Ресвератрол (чорний виноград, ягоди); кверцетин (цибуля, чай з лушпиння); куркумін (куркума); катехіни (зелений чай); сульфорафан (броколі, капуста, рукола).

Особливо вивчений вплив уролітина А (він утворюється кишечною мікрофлорою, коли ми їмо гранат. Уролітин активує багато протизапальних механізмів., покращує стан мітохондрій.

Ще до групи речовин, які лікують ущкоджені мітохондрії, відносять трегалозу, NAD+ (є в зрілому твердому сирі, у грибах).Є ще одна речовина - тригенелін, яка активує відновлення мітохондрій. Міститься в каві, прованських травах, особливо -- у фенугреці (пажитнику), ягодах (гранат).

Ферментовані продукти

До них відносяться квашені овочі, оселедець, кисломолочні продукти, різноманітні сири.

"Чим здоровіші мітохондрії, тим здоровіші клітини, тим менший шанс для розвитку будь-яких захворювань", - резюмувала Скиталінська.