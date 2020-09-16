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Мост Патона в Киеве закроют на 5 лет: названа причина

Киев, Среда 16 сентября 2020 20:50
Мост Патона в Киеве закроют на 5 лет: названа причина
Мост Патона в Киеве (фото: wikimedia by Fastboy)
Автор: Владимир Костырин

В КГГА приняли распоряжение о ремонте и реставрации моста Патона

В Киеве закроют мост Патона на ремонт и реставрацию. Планируется, что работы продлятся до 2025 года.

Соответствующее распоряжение № 1431 было принято КГГА. Документ обнародован на сайте Киевского городского совета.

Заказчиком ремонтных работ выступает КП "Киевавтодор". Гарантийный срок эксплуатации моста после ремонта должен составлять минимум 10 лет.

В документе "О реставрации с приспособлением моста им. Е.О. Патона через р. Днепр" говорится, что объект находится в критическом состоянии и нуждается в ремонте.

Следить за организацией дорожного движения в период проведения работ по ремонту и реставрации будет патрульная полиция.

Скорее всего, мост Патона во время ремонта закроют частично.

Полный объем работ должен быть завершен не позднее 31 декабря 2025 года.

Каждый квартал заместитель главы КГГА будет информировать, как распоряжение выполняется.

Напомним, что на мосту Патона частично ограничивали движение (крайними правыми полосами) еще весной из-за масштабной реконструкции. Так, в декабре прошлого года было выявлено аварийное проседание покрытия - зафиксировано разрушение плиты автопроезда и начаты аварийно-восстановительные работы.

Ранее мы писали о том, что ученые пришли к выводу, что мост Патона находится в критическом состоянии и его срок эксплуатации уже истек. Разрушение поперечных балок моста наблюдали еще 2 года назад.

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Новости Украины Жизнь Киевмост Патона
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