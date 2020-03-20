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В Киеве ограничат движение на мосту Патона из-за реконструкции

Новости » Общество     20.03.2020 - 15:52
В Киеве ограничат движение на мосту Патона из-за реконструкции
Фото: мост Патона (РБК-Украина)

Ограничения будут введены с 21:00 10 апреля

В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона из-за масштабной реконструкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Отмечается, что на мосту Патона будет ограничено движение по крайними правыми полосами. Ограничения будут введены с 21:00 10 апреля.

"На мосту им. Патона ожидает масштабная реконструкция. Ведь сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Уже сейчас сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. Шимановского. Экспертное заключение подготовят через несколько недель. После этого, разработаем проектно-сметную документацию", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайними правыми полосами.

В Киеве ограничат движение на мосту Патона из-за реконструкции

Напомним, 8 марта в Киеве частично ограничили движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Ограничение движения будет действовать до 26 апреля. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Кроме того, 7 марта в Киеве начались ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Добавим, что с 1 апреля текущего года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде. Также вводятся "туристические" проездные.

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