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Міст Патона у Києві закриють на 5 років: названа причина

Київ, Середа 16 вересня 2020 20:50
Міст Патона у Києві закриють на 5 років: названа причина
Міст Патона в Києві (фото: wikimedia by Fastboy)
Автор: Володимир Костирін

У КМДА прийняли розпорядження про ремонт та реставрацію мосту Патона

У Києві закриють міст Патона на ремонт і реставрацію. Планується, що роботи триватимуть до 2025 року.

Відповідне розпорядження № 1431 було прийнято КМДА. Документ оприлюднений на сайті Київської міської ради.

Замовником ремонтних робіт виступає КП "Київавтодор". Гарантійний термін експлуатації мосту після ремонту має становити щонайменше 10 років.

В документі "Про реставрації з пристосуванням мосту ім. Е.О. Патона через р. Дніпро" йдеться, що об'єкт знаходиться в критичному стані та потребує ремонту.

Стежити за організацією дорожнього руху на період проведення робіт з ремонту та реставрації буде патрульна поліція.

Швидше за все, міст Патона під час ремонту закриють частково.

Повний обсяг робіт має бути завершено не пізніше за 31 грудня 2025 року.

Кожен квартал заступник голови КМДА буде інформувати, як виконується розпорядження.

Нагадаємо, що на мосту Патона частково обмежували рух (крайніми правими смугами) ще навесні через масштабну реконструкцію. Так, у грудні минулого року було виявлено аварійне просідання покриття - зафіксовано руйнування плити автопроїзду і були розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше ми писали про те, що вчені дійшли висновків, що міст Патона знаходиться в критичному стані і його термін експлуатації вже минув. Руйнування поперечних балок моста спостерігали ще 2 роки тому.

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