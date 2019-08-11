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Московская чика: пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов


Ани Лорак раскритиковали за внешний вид

Ани Лорак вновь нарвалась на критику сети за свой внешний вид. Кроме того, опубликованные в социальной сети Instagram снимки были заметно отфотошопленны, что вызвало ряд вопросов.

"Жизнь - сцена. Сцена - жизнь", - подписала лаконично снимок Лорак. На фото исполнительница позирует в черном халате. Напротив нее - сумка с косметикой.

 

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Комментаторы неоднозначно отреагировали на фото. Поклонники посчитали, что ранее Лорак выглядела значительно лучше и решили напомнить ей об этом. Кроме того, комментаторы заметили, что певица злоупотребляет фотошопом:

  • Красивая, но как кукла. От былой Каролины мало что осталось.
  • Ани Лорак уже не та... Сейчас она другая. Нет той искренности, изящества, индивидуальности...
  • На себя не похожа. Как московская чика!
  • Потеряла свое лицо! Очень жаль. Была красавица, стала куклой по шаблону. Посмотрите в зеркало! Где Каролина?
  • Нафига столько фотошопа на лице? Ужасно смотрится!
  • От прежней Лорак ничего, кроме голоса, не осталось.

Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам.

К слову, Ани Лорак, которая нередко подвергается критике касательно внешнего вида, не так давно приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети новое видео.

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