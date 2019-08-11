Московская чика: пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов

Ани Лорак вновь нарвалась на критику сети за свой внешний вид. Кроме того, опубликованные в социальной сети Instagram снимки были заметно отфотошопленны, что вызвало ряд вопросов.

"Жизнь - сцена. Сцена - жизнь", - подписала лаконично снимок Лорак. На фото исполнительница позирует в черном халате. Напротив нее - сумка с косметикой.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Комментаторы неоднозначно отреагировали на фото. Поклонники посчитали, что ранее Лорак выглядела значительно лучше и решили напомнить ей об этом. Кроме того, комментаторы заметили, что певица злоупотребляет фотошопом:

Красивая, но как кукла. От былой Каролины мало что осталось.

Ани Лорак уже не та... Сейчас она другая. Нет той искренности, изящества, индивидуальности...

На себя не похожа. Как московская чика!

Потеряла свое лицо! Очень жаль. Была красавица, стала куклой по шаблону. Посмотрите в зеркало! Где Каролина?

Нафига столько фотошопа на лице? Ужасно смотрится!

От прежней Лорак ничего, кроме голоса, не осталось.

Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам.

К слову, Ани Лорак, которая нередко подвергается критике касательно внешнего вида, не так давно приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети новое видео.