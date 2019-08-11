Московская чика: пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов

Ани Лорак раскритиковали за внешний вид
Ани Лорак вновь нарвалась на критику сети за свой внешний вид. Кроме того, опубликованные в социальной сети Instagram снимки были заметно отфотошопленны, что вызвало ряд вопросов.
"Жизнь - сцена. Сцена - жизнь", - подписала лаконично снимок Лорак. На фото исполнительница позирует в черном халате. Напротив нее - сумка с косметикой.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Комментаторы неоднозначно отреагировали на фото. Поклонники посчитали, что ранее Лорак выглядела значительно лучше и решили напомнить ей об этом. Кроме того, комментаторы заметили, что певица злоупотребляет фотошопом:
Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)
Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам.
К слову, Ани Лорак, которая нередко подвергается критике касательно внешнего вида, не так давно приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети новое видео.