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Московська чіка: пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів

STYLERПерсони    11.08.2019 - 13:06
Московська чіка: пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розкритикували за зовнішній вигляд

Ані Лорак знову натрапила на критику мережі за свій зовнішній вигляд. Крім того, опубліковані в соціальній мережі Instagram знімки були помітно відфотошоплені, що викликало ряд питань.

"Життя - сцена. Сцена - життя", - підписала лаконічно знімок Лорак. На фото співачка позує в чорному халаті. Навпроти неї - сумка з косметикою.

 

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Коментатори неоднозначно відреагували на фото. Прихильники зауважили, що раніше Лорак виглядала значно краще і вирішили нагадати їй про це. Крім того, коментатори помітили, що співачка зловживає фотошопом:

  • Гарна, але як лялька. Від колишньої Кароліни мало що залишилося.
  • Ані Лорак вже не та... Зараз вона інша. Немає тієї щирості, витонченості, індивідуальності...
  • На себе не схожа. Московська чіка!
  • Втратила своє обличчя! Дуже шкода. Була красуня, стала лялькою за шаблоном. Подивіться в дзеркало! Де Кароліна?
  • Нафіга стільки фотошопу на обличчі? Жахливо виглядає!
  • Від колишньої Лорак нічого, крім голосу, не залишилося.

Московська чіка: пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів

Ані Лорак (скріншот коментарів: instagram.com/anilorak)

Московська чіка: пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам.

До речі, Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці щодо зовнішнього вигляду, не так давно приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі нове відео.

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