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Мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги: как не попасться на крючок

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Хмельницкий, Вторник 26 октября 2021 07:26
Мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги: как не попасться на крючок Коллаж РБК-Украина: мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги
Автор: Роман Мирончук

Доверчивые украинцы продолжают становится жертвами мошенников, которые представляются врачами и обманным путем завладевают их средствами.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.

Одной из пострадавших стала 81-летняя жительница поселка Антонины. Мошенники позвонили ей по телефону и представились врачами. Они также сказали, что ее внук попал в ДТП и теперь находится в больнице. При этом ему нужны деньги на операцию.

Во время общения, женщина сообщила им адрес проживания, куда приехал неизвестный мужчина и она передала ему 2 тысячи долларов.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В полиции напомнили, что мошенники очень часто могут выдавать себя за представителей разных профессий. Поэтому будьте бдительны. Вы можете позвонить на горячую линию учреждения и уточнить, действительно ли там работает человек.

Также если вам звонят и говорят, что с вашим родственником что-то произошло, то позвоните сначала ему и уточните, все ли нормально.

Напомним, в Украине появилась фейковая "Дия". Подделку устанавливают подростки, чтобы покупать сигареты и алкоголь. Также известно, что фейковое приложение используют, чтобы показывать поддельные сертификаты о вакцинации.

Мы также писали о том, что в Киеве попрошайка "без рук" моментально исцелился.

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Хмельницкая область мошенничество
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