Мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги: как не попасться на крючок

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook .

Одной из пострадавших стала 81-летняя жительница поселка Антонины. Мошенники позвонили ей по телефону и представились врачами. Они также сказали, что ее внук попал в ДТП и теперь находится в больнице. При этом ему нужны деньги на операцию.

Во время общения, женщина сообщила им адрес проживания, куда приехал неизвестный мужчина и она передала ему 2 тысячи долларов.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В полиции напомнили, что мошенники очень часто могут выдавать себя за представителей разных профессий. Поэтому будьте бдительны. Вы можете позвонить на горячую линию учреждения и уточнить, действительно ли там работает человек.

Также если вам звонят и говорят, что с вашим родственником что-то произошло, то позвоните сначала ему и уточните, все ли нормально.