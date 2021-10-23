В Киеве попрошайка "без рук" моментально исцелился: видео разоблачения
В Киеве в центре города мужчина обнаружил "инвалида", который просил милостыню и якобы потерял руки в автокатастрофе. Однако, мужчина чудом исцелился.
Видео опубликовали в Telegram- канале "Киев Оперативный".
Так, мужчина подошел в районе Майдана Независимости к мужчине с якобы ограниченными возможностями. На видео видно, что он стоит на коленях и просит милостыню. К тому же он объяснил, что у него нет рук.
Мужчина дал "инвалиду" 100 гривен. К тому же он спросил, как тот потерял руки. Нищий рассказал, что это результат автокатастрофы.
Однако, мужчина в это не поверил. Он начинает изображать заклинание, после чего просто просит нищего вынуть свои руки из-за спины. Тот не соглашался, но потом все же сделал это.
В конце мужчина требует вернуть ему 100 гривен, из-за чего в итоге конфликт начинает обостряться и доходит до рукоприкладства.
В комментариях пользователи пишут, что такие случаи случаются не впервые.
- Второе пришествие, руки отросли;
- А говорили, что чудес не бывает;
- Похоже, что его били в детстве;
- Нужно жертвовать деньги тем, кто только в них нуждается;
- Никогда не даю безногим, безруким на хлеб;
- Их по Киеву очень много;
- Это уже не первый такой случай "исцеления".
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