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В Украине появилась фейковая "Дия": как отличить ее от настоящей

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Понедельник 25 октября 2021 15:15
В Украине появилась фейковая "Дия": как отличить ее от настоящей Как отличить оригинальное приложение Дия от подделки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники в Украине создали фейковый аналог приложения "Дия". Подделку начали устанавливать на свои смартфоны подростки, чтобы покупать сигареты и алкоголь. Также известно, что фейковое приложение использовали для поддельных сертификатов и документов о вакцинации.

Об этом сообщил на своем канале в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk)", - рассказал Федоров.

В фейковом приложении можно сгенерировать поддельный COVID-сертификат, студенческий билет, водительское удостоверение. Но при сканировании штрих-кода сразу станет ясно, что документы поддельные.

Как отличить подделку

  • Фейковое приложение используется только для системы Android
  • Его нет в магазине приложений для таких телефонов – Google Play
  • Приложение-подделку распространяют с помощью ссылки
  • За установку такого приложения хотят – от 120 до 200 гривен

Стоит отметить, что ответственность грозит не только разработчикам этого фейкового приложения, но и тем, кто уже купил и установил его себе на телефон. Дело в том, что документы пользователя не валидируются через QR, а значит – поддельные.

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", а организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", – подчеркнул министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут наказывать украинцев за "липовые" COVID-документы.

А также рассказывали о том, как получить подпись в приложении "Дия".

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Схемы мошенников Дия
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