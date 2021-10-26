Шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші: як не попастися на гачок

Про це повідомляє поліція Хмельницької області на своїй сторінці в Facebook .

Однією з постраждалих стала 81-річна мешканка селища Антоніни. Шахраї подзвонили їй по телефону і представилися лікарями. Вони також сказали, що її онук потрапив у ДТП і тепер знаходиться в лікарні. При цьому йому потрібні гроші на операцію.

Під час спілкування, жінка повідомила їм адресу проживання, куди приїхав невідомий чоловік і вона передала йому 2 тисячі доларів.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 СТ. 190 (Шахрайство) КК України.

У поліції нагадали, що шахраї дуже часто можуть видавати себе за представників різних професій. Тому будьте пильні. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію установи і уточнити, чи дійсно там працює людина.

Також якщо вам телефонують і кажуть, що з вашим родичем щось сталося, то зателефонуйте спочатку йому і уточніть, чи все нормально.