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Шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші: як не попастися на гачок

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Хмельницький, Вівторок 26 жовтня 2021 07:26
Шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші: як не попастися на гачок Колаж РБК-Україна: шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші
Автор: Роман Мирончук

Довірливі українці продовжують стає жертвами шахраїв, які представляються лікарями і обманним шляхом заволодівають їх коштами.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області на своїй сторінці в Facebook.

Однією з постраждалих стала 81-річна мешканка селища Антоніни. Шахраї подзвонили їй по телефону і представилися лікарями. Вони також сказали, що її онук потрапив у ДТП і тепер знаходиться в лікарні. При цьому йому потрібні гроші на операцію.

Під час спілкування, жінка повідомила їм адресу проживання, куди приїхав невідомий чоловік і вона передала йому 2 тисячі доларів.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 СТ. 190 (Шахрайство) КК України.

У поліції нагадали, що шахраї дуже часто можуть видавати себе за представників різних професій. Тому будьте пильні. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію установи і уточнити, чи дійсно там працює людина.

Також якщо вам телефонують і кажуть, що з вашим родичем щось сталося, то зателефонуйте спочатку йому і уточніть, чи все нормально.

Нагадаємо, в Україні з'явилася фейковая "Дія". Підробку встановлюють підлітки, щоб купувати сигарети і алкоголь. Також відомо, що фейковий додаток використовують, щоб показувати підроблені сертифікати про вакцинацію.

Ми також писали про те, що в Києві жебрак "без рук" моментально зцілився.

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