Шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші: як не попастися на гачок
Довірливі українці продовжують стає жертвами шахраїв, які представляються лікарями і обманним шляхом заволодівають їх коштами.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області на своїй сторінці в Facebook.
Однією з постраждалих стала 81-річна мешканка селища Антоніни. Шахраї подзвонили їй по телефону і представилися лікарями. Вони також сказали, що її онук потрапив у ДТП і тепер знаходиться в лікарні. При цьому йому потрібні гроші на операцію.
Під час спілкування, жінка повідомила їм адресу проживання, куди приїхав невідомий чоловік і вона передала йому 2 тисячі доларів.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 СТ. 190 (Шахрайство) КК України.
У поліції нагадали, що шахраї дуже часто можуть видавати себе за представників різних професій. Тому будьте пильні. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію установи і уточнити, чи дійсно там працює людина.
Також якщо вам телефонують і кажуть, що з вашим родичем щось сталося, то зателефонуйте спочатку йому і уточніть, чи все нормально.
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