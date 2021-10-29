UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючок

Автор: Тетяна Самарук

В Одесской области задержали 33-летнюю мошенницу, которая под видом волонтера, похитила сбережения 83-летнего жителя города Балты.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как работает схема

Так, к пострадавшему подошли две женщины и предложили ему социальную помощь в иностранной валюте. В частности, они передали ему сувенирные банкноты по 500 евро, а попросили у мужчины остальные, 400 долларов. К тому же они похитили и остальные сбережения, которые он прятал в коробке из-под обуви.

По словам 83-летнего потерпевшего, "волонтерки из благотворительного фонда" похитили из его дома пятнадцать тысяч долларов.

Правоохранители сообщили, что одну из женщин поместили под домашний арест, а ее вероятную сообщницу разыскивают.

Отмечается, что хотя женщины и были в медицинских масках, это не помешало полицейским установили личность одной из них. Из дома фигурантки изъяли часть денег и ценности, которые она приобрела на украденные средства.

Также женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Мошенницы выманили у пенсионера 15 тысяч долларов (od.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что мошенники представились работниками сельского совета и похитили у украинца деньги.

Также мы писали, что мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенничество