Мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючок

В Одесской области задержали 33-летнюю мошенницу, которая под видом волонтера, похитила сбережения 83-летнего жителя города Балты.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Так, к пострадавшему подошли две женщины и предложили ему социальную помощь в иностранной валюте. В частности, они передали ему сувенирные банкноты по 500 евро, а попросили у мужчины остальные, 400 долларов. К тому же они похитили и остальные сбережения, которые он прятал в коробке из-под обуви.
По словам 83-летнего потерпевшего, "волонтерки из благотворительного фонда" похитили из его дома пятнадцать тысяч долларов.
Правоохранители сообщили, что одну из женщин поместили под домашний арест, а ее вероятную сообщницу разыскивают.
Отмечается, что хотя женщины и были в медицинских масках, это не помешало полицейским установили личность одной из них. Из дома фигурантки изъяли часть денег и ценности, которые она приобрела на украденные средства.
Также женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.
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