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"Работники" поселкового совета и воруют у украинцев деньги: как работает схема

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Винницкая область, Четверг 28 октября 2021 20:03
"Работники" поселкового совета и воруют у украинцев деньги: как работает схема Мошенник представлялся работником поселкового совета и обворовывал украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

24-летний житель поселка Оратов Винницкой области выдавал себя за работника одного из поселковых советов района и обещал крестьянам решать их социально-бытовые вопросы. В частности, мошенник таким образом выманивал у них деньги.

В прессслужбе полиции области рассказали, что мужчина был ранее судим.

Схема мошенника

В полицию обратилась жительница Оратовской территориальной общины и заявила о совершении в отношении нее мошеннических действий. Потерпевшая заявила, что в ее дом пришел человек и представился работником поселкового совета. В частности, он пообещал потерпевшей помочь приобрести дрова на зимний период и восстановить электроснабжение в доме.

Однако, чтобы быстрее решить вопрос, злоумышленник предложил женщине заплатить деньги за его "помощь". Поэтому потерпевшая дала мошеннику средства, но уже через несколько дней она не получила обещанного и пошла в учреждение, где "работал" злоумышленник. А там ей заявили, что таких работников у них нет.

Также почти одновременно в полицию обратилась еще одна потерпевшая, которую по похожей схеме обманул мошенник. На этот раз он пообещал молодой женщине, которая сама воспитывала ребенка, за тысячу гривен уладить все проблемные вопросы с социальными службами. Ведь, как рассказал мошенник, ее могли лишить родительских прав.

Что "светит" мошеннику

Поэтому сразу правоохранители начали проверять лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности и нашли преступника. Отмечается, что им оказался 24-летний ранее судимый за имущественные преступления житель пгт Оратов.

Следствие объявило злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 190 УКУ (мошенничество) и ч. 1 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). За совершенные преступления мошеннику светит до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги.

Также мы писали, что в Польше двое украинцев обманули 380 тысяч человек, а именно присылали вымышленные "счета" за коммуналку.

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