Шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачок

Як працює схема

Так, до потерпілого підійшли дві жінки й запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Зокрема, вони передали йому сувенірні банкноти по 500 євро, а попросили у чоловіка решту, 400 доларів. До того ж вони викрали й решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття.

За словами 83-річного потерпілого, "волонтерки з благодійного фонду" викрали з його будинку п'ятнадцять тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили, що одну з жінок помістили під домашній арешт, а її ймовірну спільницю розшукують.

Зазначається, що хоч жінки й були у медичних масках, це не завадило поліцейським встановили особу однієї з них. З будинку фігурантки вилучили частину грошей та цінності, які вона придбала на вкрадені кошти.

Також жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Шахрайки видурили у пенсіонера 15 тисяч доларів (od.npu.gov.ua)