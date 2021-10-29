RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачок

Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області затримали 33-річну шахрайку, яка під виглядом волонтера, викрала заощадження 83-річного жителя міста Балти.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як працює схема

Так, до потерпілого підійшли дві жінки й запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Зокрема, вони передали йому сувенірні банкноти по 500 євро, а попросили у чоловіка решту, 400 доларів. До того ж вони викрали й решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття.

За словами 83-річного потерпілого, "волонтерки з благодійного фонду" викрали з його будинку п'ятнадцять тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили, що одну з жінок помістили під домашній арешт, а її ймовірну спільницю розшукують.

Зазначається, що хоч жінки й були у медичних масках, це не завадило поліцейським встановили особу однієї з них. З будинку фігурантки вилучили частину грошей та цінності, які вона придбала на вкрадені кошти.

Також жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Шахрайки видурили у пенсіонера 15 тисяч доларів (od.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що шахраї представились працівниками сільської ради та викрали в українця гроші.

Також ми писали, що шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенничество