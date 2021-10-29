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Мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючок

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Одесская область, Пятница 29 октября 2021 18:28
Мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючок Мошенники похитили у пенсионера 15 тысяч долларов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесской области задержали 33-летнюю мошенницу, которая под видом волонтера, похитила сбережения 83-летнего жителя города Балты.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как работает схема

Так, к пострадавшему подошли две женщины и предложили ему социальную помощь в иностранной валюте. В частности, они передали ему сувенирные банкноты по 500 евро, а попросили у мужчины остальные, 400 долларов. К тому же они похитили и остальные сбережения, которые он прятал в коробке из-под обуви.

По словам 83-летнего потерпевшего, "волонтерки из благотворительного фонда" похитили из его дома пятнадцать тысяч долларов.

Правоохранители сообщили, что одну из женщин поместили под домашний арест, а ее вероятную сообщницу разыскивают.

Отмечается, что хотя женщины и были в медицинских масках, это не помешало полицейским установили личность одной из них. Из дома фигурантки изъяли часть денег и ценности, которые она приобрела на украденные средства.

Также женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючокМошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючокМошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючокМошенницы выманили у пенсионера 15 тысяч долларов (od.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что мошенники представились работниками сельского совета и похитили у украинца деньги.

Также мы писали, что мошенники под видом врачей воруют у украинцев деньги.

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