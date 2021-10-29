Мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги: как не попасться на крючок

Как работает схема

Так, к пострадавшему подошли две женщины и предложили ему социальную помощь в иностранной валюте. В частности, они передали ему сувенирные банкноты по 500 евро, а попросили у мужчины остальные, 400 долларов. К тому же они похитили и остальные сбережения, которые он прятал в коробке из-под обуви.

По словам 83-летнего потерпевшего, "волонтерки из благотворительного фонда" похитили из его дома пятнадцать тысяч долларов.

Правоохранители сообщили, что одну из женщин поместили под домашний арест, а ее вероятную сообщницу разыскивают.

Отмечается, что хотя женщины и были в медицинских масках, это не помешало полицейским установили личность одной из них. Из дома фигурантки изъяли часть денег и ценности, которые она приобрела на украденные средства.

Также женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Мошенницы выманили у пенсионера 15 тысяч долларов (od.npu.gov.ua)