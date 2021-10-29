Шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачок
В Одеській області затримали 33-річну шахрайку, яка під виглядом волонтера, викрала заощадження 83-річного жителя міста Балти.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Як працює схема
Так, до потерпілого підійшли дві жінки й запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Зокрема, вони передали йому сувенірні банкноти по 500 євро, а попросили у чоловіка решту, 400 доларів. До того ж вони викрали й решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття.
За словами 83-річного потерпілого, "волонтерки з благодійного фонду" викрали з його будинку п'ятнадцять тисяч доларів.
Правоохоронці повідомили, що одну з жінок помістили під домашній арешт, а її ймовірну спільницю розшукують.
Зазначається, що хоч жінки й були у медичних масках, це не завадило поліцейським встановили особу однієї з них. З будинку фігурантки вилучили частину грошей та цінності, які вона придбала на вкрадені кошти.
Також жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
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