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Шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачок

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Одеська область, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:28
Шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачок Шахраї викрали в пенсіонера 15 тисяч доларів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області затримали 33-річну шахрайку, яка під виглядом волонтера, викрала заощадження 83-річного жителя міста Балти.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як працює схема

Так, до потерпілого підійшли дві жінки й запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Зокрема, вони передали йому сувенірні банкноти по 500 євро, а попросили у чоловіка решту, 400 доларів. До того ж вони викрали й решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття.

За словами 83-річного потерпілого, "волонтерки з благодійного фонду" викрали з його будинку п'ятнадцять тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили, що одну з жінок помістили під домашній арешт, а її ймовірну спільницю розшукують.

Зазначається, що хоч жінки й були у медичних масках, це не завадило поліцейським встановили особу однієї з них. З будинку фігурантки вилучили частину грошей та цінності, які вона придбала на вкрадені кошти.

Також жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачокШахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачокШахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші: як не попастися на гачокШахрайки видурили у пенсіонера 15 тисяч доларів (od.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що шахраї представились працівниками сільської ради та викрали в українця гроші.

Також ми писали, що шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші.

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