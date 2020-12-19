ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мошенники "уводят" мобильные номера и воруют с банковских карт украинцев

Автор: Роман Мирончук

Большинство украинцев рискуют тем, что их дубликат SIM-карты окажется в руках мошенников. При этом с его помощью злоумышленники получают доступ к мобильному банкингу украинцев. После чего они снимают все деньги с банковской карты.

При этом под угрозой 80% украинцев, поскольку только 20% людей привязали свои номера телефонов к паспортным данным. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как работает схема мошенников

  • Злоумышленники несколько недель звонят жертве с двух разных контактов. Это им необходимо, чтобы в будущем при восстановлении номера назвать два контакта, с которыми они чаще всего общались в течение месяца.
  • Они покупают специальную тарифную карту, потом звонят оператору, называют номер жертвы и говорят, что это их утерянный номер.
  • Оператор привязывает карту к новой симке-дубликату.
  • Мошенники с помощью чужого номера получают доступ к банковскому счету жертвы.

Как защитить себя

  • Запретите дистанционное переоформление дубликата карты и привяжите ее на свой паспорт.
  • Если вам звонят с незнакомых номеров с определенной периодичностью, сразу же обратитесь к оператору мобильной связи, а также привяжите банковскую карту к новому номеру телефона.
  • Номер телефона, который привязан к банковской карте, лучше никому не называть и использовать только для общения с банком.

Напомним, эксперты озвучили 10 правил, которые уберегут вас от мошенников в сети.

Ранее мошенник с помощью "вируса" обворовал украинцев на миллион.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины мошенничествобанковские карты