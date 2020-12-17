Эксперты озвучили 10 правил, которые уберегут вас от мошенников в сети

Украинцам рассказали, как обезопасить себя в сети (фото: пресс-служба Нового канала)

Чтобы не попасться на удочку мошенников в сети, необходимо внимательно следить за своим поведением

Многие считают, что от жизненных трудностей можно спрятаться в интернете и ищут поддержку среди незнакомцев в сети. Но и в онлайн-среде может подстерегать немало опасностей.

Как создать безопасную онлайн-среду, рассказали эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг, которые работали с командой сериала "Перші ластівки. Zалежні" на Новом канале.

Когда создаете новую учетную запись в соцсетях и приложениях, используйте надежный пароль, который содержит маленькие и большие буквы, цифры и другие символы (подчеркивания, знак процента, точка и т. д.) Чем больше знаков, тем лучше. А еще ставьте разные пароли на разные аккаунты. Да, запомнить сложнее, но риск, что мошенники взломают все ваши странички сразу, минимальный. Старайтесь не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли от своих профилей) в интернете. Это касается и видеозвонков: следите за задним фоном во время общения (спрячьте дипломы с именем и фамилией, личные фото) и не указывайте геолокацию во время публикации фото в соцсетях. Установите антивирусную программу. Вирусы могут не только выводить технику из строя, но и воровать личные данные. Устанавливайте программы для видеосвязи с официальных сайтов разработчиков и следите за тем, чтобы они обновлялись. Так вы усиливаете безопасность приложений. Не переходите по ссылкам, присланным из неизвестных источников в личные сообщения, мессенджер или на почту. Не общайтесь в сети с теми, кого не знаете в реальной жизни. Особенно, если кто-то настойчиво просится в "друзья". Обращайтесь к родителям или учителям, если кто-то ведет себя агрессивно или неприемлемо в интернете. Если вы родитель, объясните ребенку, что он может к вам прийти и обсудить любую проблему. При публикации домашних заданий или заданий по учебе/работе в YouTube или на других ресурсах, выбирайте вариант "Доступно тем, у кого есть ссылка". Используйте "Правило билборда" – представьте, что то, что вы хотите опубликовать или отправить в сети, появляется на билборде рядом с вашей школой/работой. Если это вызывает негативные эмоции, этот материал не подходит для отправления или публикации. Помните, что после распространения фото или видео в интернете вы полностью теряете над ними контроль. Это значит, что кто угодно сможет использовать их в своих целях.

Ранее мы писали, что Дима Коляденко стал жертвой мошенников. Преступники украли его личную страницу в Instagram, где на протяжение трех лет шоумен публиковал свои личные фото и видео.

Также не так давно преступники взламывали Барака Обаму, Илона Маска, жену Сергея Бабкина – Снежану, которая очень переживала этот момент.