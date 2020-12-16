Мошенник с помощью "вируса" обворовал украинцев на миллион: как работала схема

Мошенник придумал схему получения доступа к онлайн-банкингу украинцев (коллаж РБК-Украина)

В Украине разоблачили мошенника, который при помощи специального "вируса" - вредоносного программного обеспечения для взлома учетных записей пользователей - присвоил почти миллион гривен граждан.

От действий злоумышленника пострадали около ста человек, передали 16 декабря в Департаменте киберполиции НПУ.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник взламывал аккаунты мобильных телефонов и собирал персональные данные пользователей, с помощью которых перевыпускал сим-карты и получал доступ к онлайн-банкингу.

Преступника разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности Полтавской области совместно со следственным отделом кременчугской полиции.

Как было установлено, 31-летний мужчина использовал вредоносное ПО для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников своей жертвы. Используя такую ​​информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт через оператора мобильной связи.

Вместе с доступом к "симкам" пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, откуда присваивал деньги.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Следственные действия продолжаются.

Как защититься от подобного мошенничества

Киберполицейские дали рекомендации гражданам, как можно обезопасить себя от подобной схемы мошенничества

нужно создавать надежные сложные пароли, содержащие буквы, цифры и символы;

следует отключить удаленную замену сим-карты;

желательно иметь отдельный финансовый номер, который не используется для общения и не привязан к соцсетям;

нужно обращаться к мобильному оператору в случае исчезновения мобильной связи на длительное время.

Ранее сообщалось, что МВД предупредили украинцев о злоумышленниках, которые через Telegram выманивают деньги.

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