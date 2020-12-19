Мошенники "уводят" мобильные номера и воруют с банковских карт украинцев

Мошенники похищают мобильные номера и крадут с банковских карт (фото: РБК-Украина)

Большинство украинцев рискуют тем, что их дубликат SIM-карты окажется в руках мошенников. При этом с его помощью злоумышленники получают доступ к мобильному банкингу украинцев. После чего они снимают все деньги с банковской карты.

При этом под угрозой 80% украинцев, поскольку только 20% людей привязали свои номера телефонов к паспортным данным. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как работает схема мошенников

Злоумышленники несколько недель звонят жертве с двух разных контактов. Это им необходимо, чтобы в будущем при восстановлении номера назвать два контакта, с которыми они чаще всего общались в течение месяца.

Они покупают специальную тарифную карту, потом звонят оператору, называют номер жертвы и говорят, что это их утерянный номер.

Оператор привязывает карту к новой симке-дубликату.

Мошенники с помощью чужого номера получают доступ к банковскому счету жертвы.

Как защитить себя

Запретите дистанционное переоформление дубликата карты и привяжите ее на свой паспорт.

Если вам звонят с незнакомых номеров с определенной периодичностью, сразу же обратитесь к оператору мобильной связи, а также привяжите банковскую карту к новому номеру телефона.

Номер телефона, который привязан к банковской карте, лучше никому не называть и использовать только для общения с банком.

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