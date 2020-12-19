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Шахраї крадуть мобільні номери і гроші з банківських карток українців

Субота 19 грудня 2020 19:34
Шахраї крадуть мобільні номери і гроші з банківських карток українців
Шахраї викрадають мобільні номери і крадуть з банківських карт (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Більшість українців ризикують тим, що їх дублікат SIM-карти опиниться в руках шахраїв. При цьому з його допомогою зловмисники отримують доступ до мобільного банкінгу українців. Після чого вони знімають всі гроші з банківської картки.

При цьому під загрозою 80% українців, оскільки лише 20% людей прив'язали свої номери телефонів до паспортних даних. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Як працює схема шахраїв

  • Зловмисники кілька тижнів дзвонять жертві з двох різних контактів. Це їм необхідно, щоб в майбутньому при відновленні номера назвати два контакти, з якими вони найчастіше спілкувалися протягом місяця.
  • Вони купують спеціальну тарифну карту, потім дзвонять оператору, називають номер жертви і кажуть, що це їх загублений номер.
  • Оператор прив'язує карту до нової сімки-дублікату.
  • Шахраї за допомогою чужого номера отримують доступ до банківського рахунку жертви.

Як захистити себе

  • Забороніть дистанційне переоформлення дубліката картки і прив'яжіть її на свій паспорт.
  • Якщо вам телефонують з незнайомих номерів з певною періодичністю, відразу ж зверніться до оператора мобільного зв'язку, а також прив'яжіть банківську карту до нового номером телефону.
  • Номер телефону, який прив'язаний до банківської карти, краще нікому не називати і використовувати тільки для спілкування з банком.

Нагадаємо, експерти озвучили 10 правил, які вбережуть вас від шахраїв в мережі.

Раніше шахрай за допомогою "вірусу" обікрав українців на мільйон.

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