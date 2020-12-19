Шахраї крадуть мобільні номери і гроші з банківських карток українців
Субота 19 грудня 2020 19:34
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Шахраї викрадають мобільні номери і крадуть з банківських карт (фото: РБК-Україна)
Більшість українців ризикують тим, що їх дублікат SIM-карти опиниться в руках шахраїв. При цьому з його допомогою зловмисники отримують доступ до мобільного банкінгу українців. Після чого вони знімають всі гроші з банківської картки.
При цьому під загрозою 80% українців, оскільки лише 20% людей прив'язали свої номери телефонів до паспортних даних. Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Як працює схема шахраїв
- Зловмисники кілька тижнів дзвонять жертві з двох різних контактів. Це їм необхідно, щоб в майбутньому при відновленні номера назвати два контакти, з якими вони найчастіше спілкувалися протягом місяця.
- Вони купують спеціальну тарифну карту, потім дзвонять оператору, називають номер жертви і кажуть, що це їх загублений номер.
- Оператор прив'язує карту до нової сімки-дублікату.
- Шахраї за допомогою чужого номера отримують доступ до банківського рахунку жертви.
Як захистити себе
- Забороніть дистанційне переоформлення дубліката картки і прив'яжіть її на свій паспорт.
- Якщо вам телефонують з незнайомих номерів з певною періодичністю, відразу ж зверніться до оператора мобільного зв'язку, а також прив'яжіть банківську карту до нового номером телефону.
- Номер телефону, який прив'язаний до банківської карти, краще нікому не називати і використовувати тільки для спілкування з банком.
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