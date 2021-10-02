Мошенники на украинку в ПриватБанке взяли огромный кредит: жертвой может стать каждый

В Украине мошенники получили доступ к чужому аккаунту банковского приложения ПриватБанка и увеличили кредитный лимит с нуля до 15 тыс. грн и сняли его. Впоследствии в магазине бытовой техники они потратили еще 15 тыс. кредитных гривен, купив товар на выплату.

Об этом муж пострадавшей женщины рассказал на специализированном форуме "Минфин".

Как мошенники обманули женщину

Так, мошенники "сбросили" финансовый номер и вместо настоящего установили свой контакт. Они получили доступ и к кредитному лимиту, и к возможности получать другие долги в микрофинансовых организациях, оформлять рассрочки.

"По карте был поднят кредитный лимит с "0" до 15000 грн и практически полностью в этот же день, поздно ночью, снят наличными тремя частями. Попытались зайти в Приват24 через мобильную версию. В ответ получили очередной подарок, такого финансового номера в банке не существует", – пишет мужчина.

По его словам, карта хранилась в недоступном месте и никому ее номер не передавали. Поэтому мужчина надеется, что служба безопасности банка проведет свою работу вместе с сотрудниками полиции и накажет виновных.

Как не стать жертвой "карточных" мошенников

Для того чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила: