Шахраї на українку в ПриватБанку взяли величезний кредит: жертвою може стати кожен

В Україні шахраї отримали доступ до чужого акаунту банківського додатка ПриватБанку та збільшили кредитний ліміт з нуля до 15 тис. грн і зняли його. Згодом у магазині побутової техніки вони витратили ще 15 тис. кредитних гривень, купивши товар на виплату.

Про це чоловік постраждалої жінки розповів на спеціалізованому форумі "Мінфін".

Як шахраї обманули жінку

Так, шахраї "скинули" фінансовий номер і замість справжнього встановили свій контакт. Вони отримали доступ і до кредитного ліміту, і до можливості отримувати інші борги в мікрофінансових організаціях, оформляти розстрочки.

"По карті було піднято кредитний ліміт з "0" до 15000 грн і практично повністю в цей же день, пізно вночі, знятий готівкою трьома частинами. Спробували зайти в Приват24 через мобільну версію. У відповідь отримали черговий подарунок, такого фінансового номера в банку не існує", – пише чоловік.

За його словами, карта зберігалася в недоступному місці і нікому її номер не передавали. Тому чоловік має надію, що служба безпеки банку проведе свою роботу разом зі співробітниками поліції та покарає винних.

Як не стати жертвою "карткових" шахраїв

Для того, щоб не стати наступною жертвою шахраїв необхідно пам’ятати та дотримуватись простих правил: