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Циничные мошенники выманили у пенсионера полмиллиона гривен: раскрыта схема

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Полтавская область, Вторник 28 сентября 2021 16:58
Циничные мошенники выманили у пенсионера полмиллиона гривен: раскрыта схема Мошенники обманули пенсионера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Полтавской области мошенница обманула пенсионера более чем на пол миллиона гривен. В частности, она выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Как мошенница выманила деньги

Так, инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, где жертвой мошенницы стал 73-летний житель города Хорол, Лубенского района. В частности, в его двор зашла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи, выманила у него около 600 тысяч гривен.

По данному факту следователем полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сейчас полицейские пытаются установить лицо, причастное к преступлению и привлечь его к юридической ответственности.

Как не попасть на крючок к мошенникам

Чтобы не случались такие ситуации, в полиции советуют:

  • не впускать чужих в свои дома;
  • не общаться с незнакомцами, особенно когда вам предлагают "снять порчу";
  • при малейшем подозрении - сообщайте правоохранителям.

Также в стране не проводят замены денег "старые на новые", тем более дома, а лица, которые навязчиво предлагают "снять порчу", это – мошенники.

Ранее мы сообщали, как отличить поддельные гривны от настоящих. На каждой купюре не менее 20 защит.

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