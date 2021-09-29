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Доверчивая украинка перечислила "иностранцу из интернета" кучу денег: раскрыта схема мошенников

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Среда 29 сентября 2021 19:45
Доверчивая украинка перечислила "иностранцу из интернета" кучу денег: раскрыта схема мошенников Мошенники обманули украинок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Черкассах в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее бывший сожитель без ее ведома оформил на нее кредитов на более чем 250 тысяч гривен. А в Умани женщина перечислила незнакомцу из интернета 200 тысяч – за потенциальный переезд в США.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Бывший муж оформил кредит

Так, в киберполиции обнаружили, что по фото и данным из интернета они установили настоящее имя злоумышленника.

Оказалось, что настоящие паспортные данные мужчина тщательно скрывал еще с 2014 года. Причина у мошенника на это была – он скрывался от правоохранительных органов Львовской области. Ему грозило 5 лет за решеткой за подделку данных и мошеннические действия.

Мужчина обманул рассказами о пенсии в США

Другой мошенник выманил у женщины 200 тысяч - за потенциальный переезд в Соединенные Штаты. В частности, пара познакомилась в интернете, где мужчина обещал забрать 37-летнюю женщину к себе, если та получит его пенсию, заработанную за 2 года службы в США. Хранить жительница Умани имела 2 миллиона долларов.

Мошенник заверил, что деньги доверчивой украинке передадут по почте, однако она должна была оплатить сбор – почти 186 тысяч гривен. Поэтому она и перечислила огромную сумму на карточку одного из клиентов украинского банка.

Тогда у женщины не возникло никаких подозрений пока иностранец не попросил о еще сотне тысяч – для оформления документов. Именно тогда она догадалась, что ее обманули.

Как не попасть на крючок к мошенникам

Украинцев призывают не доверять малознакомым и чужим людям, и советуют тщательно проверять информацию, чтобы не угодить в ловушку.

В частности, только с начала года правоохранители в Черкасской области получили более 10 тысяч заявлений и сообщений о совершении мошеннических действий. Также более полусотни таких преступлений уже раскрыли и 175 злоумышленникам следователи вручили подозрения.

Ранее мы сообщали, что циничные мошенники выманили у пенсионера полмиллиона гривен.

Также мы писали, что украинская актриса стала жертвой мошенника.

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