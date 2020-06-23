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Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 19:02
Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках
Мошенники хотят нажиться на горе девушки (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники придумали схему, с помощью которой хотят нажиться на горе девушки

Как только в сети появилась история Насти, которая потеряла всю свою семью во время взрыва в Киеве на Позняках, сразу же активизировались мошенники, решившие нажиться на горе девушки.

В соцсетях начали появляться посты, в которых просят оказать денежную помощь Насти, родители которой погибли во время взрыва дома на Позняках. При этом мошенники оставляют свои номера платежных карт. Настя, естественно, ничего не знает о том, что кто-то для нее собирает средства. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага на своей странице в Facebook.

"Для тех, кто решит использовать трагедию Анастасии для собственной наживы, предупреждаю: у нас есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке", - заявила Водолага.

Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также написали о том, что видели подобные посты, которые собирают деньги для Насти.

  • Ужас!
  • Тоже попадались в ленте раза 4 и все разные...
  • Свет, я видела тоже похожий пост вчера от другого человека. Без имен, но на тот момент было подтвержденных трое погибших, из которых две женщины и один мужчина. А человек писал, что погибла его родная сестра, ее муж и сын. Людям нужно сопоставлять информацию прежде чем переводить деньги;
  • Я тоже видела перепосты;
  • Люди теряют достоинство, а возможно у них его и не было... Спасибо за ваше неравнодушие и внимание, госпожа Светлана!!! Держитесь!

Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках

Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках

Скриншоты с Facebook

Напомним, в сети рассказали историю чудом выжившей девушки в киевском доме, которая потеряла семью.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ обманывать украинцев.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Взрывмошенничество
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