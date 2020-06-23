Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках

Мошенники придумали схему, с помощью которой хотят нажиться на горе девушки
Как только в сети появилась история Насти, которая потеряла всю свою семью во время взрыва в Киеве на Позняках, сразу же активизировались мошенники, решившие нажиться на горе девушки.
В соцсетях начали появляться посты, в которых просят оказать денежную помощь Насти, родители которой погибли во время взрыва дома на Позняках. При этом мошенники оставляют свои номера платежных карт. Настя, естественно, ничего не знает о том, что кто-то для нее собирает средства. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага на своей странице в Facebook.
"Для тех, кто решит использовать трагедию Анастасии для собственной наживы, предупреждаю: у нас есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке", - заявила Водолага.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также написали о том, что видели подобные посты, которые собирают деньги для Насти.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в сети рассказали историю чудом выжившей девушки в киевском доме, которая потеряла семью.
Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ обманывать украинцев.
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Автор: Роман Мирончук