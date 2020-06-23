Мошенники придумали новый способ обманывать украинцев: предлагают бешеные деньги

В Украине появились новые мошенники (коллаж РБК-Украина)

Мошенники нашли новый способ выманивания денег у украинцев

В Украине мошенники не останавливаются и придумывают новые способы дурачить украинцев и выманивать у них деньги. Аферы в сети ни для кого не новость, но каждый раз они отличаются новыми деталями. Так, в этот раз аферисты придумали новую схему "развода" и предлагают желающим похудеть получить специальную диету бесплатно.

Так называемые специалисты дают объявление в Instagram и агитируют получить схему питания на четыре недели, не платя при этом ни копейки. Единственное условие - оставить свой электронный адрес, на который якобы придет расписанная диета. Об этом сообщает "Обозреватель".

Киевлянка Светлана Коваленко рассказала о том, как чуть не попалась на удочку мошенников.

"Я еще удивилась: как, и не надо подписываться на кучу посторонних страничек? Естественно, я сразу отправила свою почту и стала ждать", – рассказала девушка.

Ответ пришел через несколько дней, девушка получила четыре письма с одного адреса. В первом просили авторизироваться. Во втором обрадовали тем, что девушка выиграла подарок. А в третьем – можно было скачать ту самую диету.

"Развод" заключается в том, чтобы заинтересовать человека подарком, а потом предложить ему побороться за приз. Когда человек якобы выигрывает, у него просят данные его банковской карты для "перечисления денег по выигрышу". Естественно, все это обман и верить этому нельзя.

"Диета оказалась так себе. Всем известный рацион, никакой фантазии. А вот второе письмо с подарками меня заинтересовало. Я перешла по ссылке и у меня было три попытки – нужно было нажать на рисунок с коробочкой и выиграть подарок. Первые две попытки оказались неудачными. А вот на третий раз я выиграла три тысячи долларов. Я, конечно, заподозрила развод, но пошла дальше. Естественно, меня попросили сообщить номер моей банковской карточки якобы для перечисления денег. Дала им поддельный номер и на этом все закончила", – сообщила Светлана.

Как мы ранее сообщали, мошенники в Украине придумали новую схему обмана и прикрываются государственным органом.

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Автор: Людмила Жукова