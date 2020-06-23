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Шахраї намагаються нажитися на горі дівчини, яка втратила всю сім'ю після вибуху на Позняках

STYLERЖиття    23.06.2020 - 19:02
Шахраї намагаються нажитися на горі дівчини, яка втратила всю сім'ю після вибуху на Позняках
Шахраї хочуть нажитися на горі дівчини(колаж: РБК-Україна)

Шахраї придумали схему, за допомогою якої хочуть нажитися на горі дівчини

Як тільки в мережі з'явилася історія Насті, яка втратила всю свою сім'ю під час вибуху в Києві на Позняках, відразу ж активізувалися шахраї, які вирішили нажитися на горі дівчини.

У соцмережах почали з'являтися пости, в яких просять надати грошову допомогу Насті, батьки якої загинули під час вибуху будинку на Позняках. При цьому шахраї залишають свої номери платіжних карт. Настя, звичайно, нічого не знає про те, що хтось для неї збирає кошти. Про це розповіла керівник прес-служби ГУ ДСНС в Києві Світлана Водолага на своїй сторінці в Facebook.

"Для тих, хто вирішить використовувати трагедію Анастасії для власної наживи, попереджаю: у нас є номери всіх карток тих, хто дійсно допомагає дівчинці", - заявила Водолага.

Шахраї намагаються нажитися на горі дівчини, яка втратила всю сім'ю після вибуху на Позняках

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також написали про те, що бачили подібні пости, які збирають гроші для Насті.

  • Жах!
  • Теж траплялися у стрічці 4 рази і всі різні...
  • Світлана, я бачила теж схожий пост вчора від іншої людини. Без імен, але на той момент було підтверджених троє загиблих, з яких дві жінки і один чоловік. А чоловік писав, що загинула його рідна сестра, її чоловік і син. Людям потрібно зіставляти інформацію перш ніж переказувати гроші;
  • Я теж бачила перепости;
  • Люди втрачають гідність, а можливо у них її і не було... Дякую за вашу небайдужість і увагу, пані Світлано!!! Тримайтеся!

Шахраї намагаються нажитися на горі дівчини, яка втратила всю сім'ю після вибуху на Позняках

Шахраї намагаються нажитися на горі дівчини, яка втратила всю сім'ю після вибуху на Позняках

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, в мережі розповіли історію дівчини, яка втратила сім'ю і дивом вижила в київському будинку.

Раніше повідомлялося про те, що шахраї придумали новий спосіб обманювати українців.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Вибухмошенничество
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