Мошенники придумали новую схему: как не остаться без смартфона

Она выставила свое объявление и на него откликнулась женщина. Она начала интересоваться телефоном и спросила, все ли сходится с тем, что написано на сайте о нем. После чего сообщила, что будет покупать этот смартфон.

Но есть одно условие. Якобы ее личные данные в профиле открываются не на всех смартфонах. Речь идет об учетной записи, которую нужно вводить в смартфон.

Инну это сначала насторожило, но она не могла понять, в чем может быть схема обмана. Она согласилась и ввела чужие данные в свой телефон. После этого ее смартфон заблокировал тот человек, данные которого она ввела в свой телефон.

Далее женщина начала требовать с Инны деньги за разблокировку ее телефона. За пароль, который разблокирует смартфон, запросили больше тысячи гривен.

В этой схеме целью мошенников является получение доступа к вашему устройству. После этого оно будет заблокировано, и вы не сможете им пользоваться, пока вам его не разблокируют.

По словам эксперта Сергея Кириленко, после блокировки телефоном пользоваться становится невозможно.

Что нужно делать в такой ситуации?

Ну нужно спешить отдавать деньги мошенникам. Смартфон можно разблокировать бесплатно, но для этого вам понадобиться оригинальная упаковка и чек на покупку телефона.

Директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал, что если вы собственник этого смартфона, то нужно быстро писать в службу поддержки, а там уже расскажут, какие шаги предпринимать, чтобы разблокировать телефон.

Также необходимо обратиться в полицию.