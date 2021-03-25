Мошенники придумали новую схему: как не остаться без смартфона

В Украине мошенники придумали новую схему. Под ударом оказались те, кто продает в сети смартфоны, ноутбуки или любые другие гаджеты. О своей истории со злоумышленниками рассказала женщина по имени Инна, которая захотела продать свой смартфон на одном из сайтов.
Об этом сообщает "Сегодня".
Она выставила свое объявление и на него откликнулась женщина. Она начала интересоваться телефоном и спросила, все ли сходится с тем, что написано на сайте о нем. После чего сообщила, что будет покупать этот смартфон.
Но есть одно условие. Якобы ее личные данные в профиле открываются не на всех смартфонах. Речь идет об учетной записи, которую нужно вводить в смартфон.
Инну это сначала насторожило, но она не могла понять, в чем может быть схема обмана. Она согласилась и ввела чужие данные в свой телефон. После этого ее смартфон заблокировал тот человек, данные которого она ввела в свой телефон.
Далее женщина начала требовать с Инны деньги за разблокировку ее телефона. За пароль, который разблокирует смартфон, запросили больше тысячи гривен.
В этой схеме целью мошенников является получение доступа к вашему устройству. После этого оно будет заблокировано, и вы не сможете им пользоваться, пока вам его не разблокируют.
По словам эксперта Сергея Кириленко, после блокировки телефоном пользоваться становится невозможно.
Ну нужно спешить отдавать деньги мошенникам. Смартфон можно разблокировать бесплатно, но для этого вам понадобиться оригинальная упаковка и чек на покупку телефона.
Директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал, что если вы собственник этого смартфона, то нужно быстро писать в службу поддержки, а там уже расскажут, какие шаги предпринимать, чтобы разблокировать телефон.
Также необходимо обратиться в полицию.
Напомним, под Винницей мошенник выманил у пенсионерки крупную сумму.
Ранее жителей Киева предупредили о новых мошенниках из Донецка.