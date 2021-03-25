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Мошенники придумали новую схему: как не остаться без смартфона

Автор: Роман Мирончук

В Украине мошенники придумали новую схему. Под ударом оказались те, кто продает в сети смартфоны, ноутбуки или любые другие гаджеты. О своей истории со злоумышленниками рассказала женщина по имени Инна, которая захотела продать свой смартфон на одном из сайтов.

Об этом сообщает "Сегодня".

Она выставила свое объявление и на него откликнулась женщина. Она начала интересоваться телефоном и спросила, все ли сходится с тем, что написано на сайте о нем. После чего сообщила, что будет покупать этот смартфон.

Но есть одно условие. Якобы ее личные данные в профиле открываются не на всех смартфонах. Речь идет об учетной записи, которую нужно вводить в смартфон.

Инну это сначала насторожило, но она не могла понять, в чем может быть схема обмана. Она согласилась и ввела чужие данные в свой телефон. После этого ее смартфон заблокировал тот человек, данные которого она ввела в свой телефон.

Далее женщина начала требовать с Инны деньги за разблокировку ее телефона. За пароль, который разблокирует смартфон, запросили больше тысячи гривен.

В этой схеме целью мошенников является получение доступа к вашему устройству. После этого оно будет заблокировано, и вы не сможете им пользоваться, пока вам его не разблокируют.

По словам эксперта Сергея Кириленко, после блокировки телефоном пользоваться становится невозможно.

Что нужно делать в такой ситуации?

Ну нужно спешить отдавать деньги мошенникам. Смартфон можно разблокировать бесплатно, но для этого вам понадобиться оригинальная упаковка и чек на покупку телефона.

Директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал, что если вы собственник этого смартфона, то нужно быстро писать в службу поддержки, а там уже расскажут, какие шаги предпринимать, чтобы разблокировать телефон.

Также необходимо обратиться в полицию.

Напомним, под Винницей мошенник выманил у пенсионерки крупную сумму.

Ранее жителей Киева предупредили о новых мошенниках из Донецка.

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Новости Украины смартфонмошенничество
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