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Шахраї придумали нову схему: як не залишитися без смартфона

Автор: Роман Мирончук

В Україні шахраї придумали нову схему. Під ударом опинилися ті, хто продає в мережі смартфони, ноутбуки або будь-які інші гаджети. Про свою історію зі зловмисниками розповіла жінка на ім'я Інна, яка захотіла продати свій смартфон на одному з сайтів.

Про це повідомляє "Сегодня".

Вона виставила своє оголошення і на нього відгукнулася жінка. Вона почала цікавитися телефоном і запитала, чи все сходиться з тим, що написано на сайті про нього. Після чого повідомила, що буде купувати цей смартфон.

Але є одна умова. Нібито її особисті дані в профілі відкриваються не на всіх смартфонах. Мова йде про обліковий запис, який потрібно вводити в смартфон.

Інну це спочатку насторожило, але вона не могла зрозуміти, в чому може бути схема обману. Вона погодилася і ввела чужі дані у свій телефон. Після цього її смартфон заблокувала та особа, дані якої вона ввела у свій телефон.

Далі жінка почала вимагати з Інни гроші за розблокування її телефону. За пароль, який розблокує смартфон, запросили більше тисячі гривень.

У цій схемі метою шахраїв є отримання доступу до вашого пристрою. Після цього він буде заблоковано, і ви не зможете ним користуватися, поки вам його не розблокують.

За словами експерта Сергія Кириленка, після блокування телефоном користуватися стає неможливо.

Що потрібно робити в такій ситуації?

Ну треба поспішати віддавати гроші шахраям. Смартфон можна розблокувати безплатно, але для цього вам знадобитися оригінальна упаковка та чек на покупку телефону.

Директор компанії з кібербезпеки Віталій Якушев розповів, що якщо ви власник цього смартфона, то потрібно швидко писати в службу підтримки, а там вже розкажуть, які кроки робити, щоб розблокувати телефон.

Також необхідно звернутися в поліцію.

Нагадаємо, під Вінницею шахрай виманив у пенсіонерки велику суму.

Раніше жителів Києва попередили про нових шахраїв з Донецька.

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