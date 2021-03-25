Шахраї придумали нову схему: як не залишитися без смартфона

В Україні шахраї придумали нову схему. Під ударом опинилися ті, хто продає в мережі смартфони, ноутбуки або будь-які інші гаджети. Про свою історію зі зловмисниками розповіла жінка на ім'я Інна, яка захотіла продати свій смартфон на одному з сайтів.
Про це повідомляє "Сегодня".
Вона виставила своє оголошення і на нього відгукнулася жінка. Вона почала цікавитися телефоном і запитала, чи все сходиться з тим, що написано на сайті про нього. Після чого повідомила, що буде купувати цей смартфон.
Але є одна умова. Нібито її особисті дані в профілі відкриваються не на всіх смартфонах. Мова йде про обліковий запис, який потрібно вводити в смартфон.
Інну це спочатку насторожило, але вона не могла зрозуміти, в чому може бути схема обману. Вона погодилася і ввела чужі дані у свій телефон. Після цього її смартфон заблокувала та особа, дані якої вона ввела у свій телефон.
Далі жінка почала вимагати з Інни гроші за розблокування її телефону. За пароль, який розблокує смартфон, запросили більше тисячі гривень.
У цій схемі метою шахраїв є отримання доступу до вашого пристрою. Після цього він буде заблоковано, і ви не зможете ним користуватися, поки вам його не розблокують.
За словами експерта Сергія Кириленка, після блокування телефоном користуватися стає неможливо.
Ну треба поспішати віддавати гроші шахраям. Смартфон можна розблокувати безплатно, але для цього вам знадобитися оригінальна упаковка та чек на покупку телефону.
Директор компанії з кібербезпеки Віталій Якушев розповів, що якщо ви власник цього смартфона, то потрібно швидко писати в службу підтримки, а там вже розкажуть, які кроки робити, щоб розблокувати телефон.
Також необхідно звернутися в поліцію.
Нагадаємо, під Вінницею шахрай виманив у пенсіонерки велику суму.
Раніше жителів Києва попередили про нових шахраїв з Донецька.