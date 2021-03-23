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Жителей Киева предупредили о новых мошенниках из Донецка: раскрыта схема "развода"

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 10:40
Жителей Киева предупредили о новых мошенниках из Донецка: раскрыта схема "развода" В Киеве засекли новых аферистов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве поймали двух братьев-аферистов, которые обманывали кассиров, пытаясь обменять у них крупные деньги.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Как выяснилось, братья Антон и Николай Ковальские приехали из Донецка, чтобы обманывать в столице людей.

"Они надули продавщицу на 800 гривен, когда меняли крупные средства на мелкие. Далее прыгнули в свой ВАЗ 2101 (№ AI5560AA) и помчались домой. По имеющимся ориентированием были задержаны на улице Борщаговской нарядом полиции охраны", - сказано в сообщении.

Далее выяснилось, что у водителя ВАЗ никаких документов на право вождения нет и не было никогда. Отец водителя добавляет, что сын имеет какую-то справку о том, что он нездоров и имеет проблемы с головой.

"По сути, их смело можно закрывать, потому что все выдуренные средства при них, свидетель и заявитель их узнает, а если еще немного посмотреть камеры - можно увидеть и видео этого момента. Было бы желание", - сказано в сообщении.

В Киеве задержали аферистов

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества.

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