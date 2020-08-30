Мошенники придумали новую схему обмана украинцев: с карты могут пропасть все деньги

Женщина с телефоном (фото: pixabay.com)

Злоумышленники используют новую систему обмана

В Украине мошенники придумали новую схему обмана граждан. Аферисты используют имя популярной площадки для продажи/покупки вещей OLX. Человеку за вознаграждение предлагают установить мобильное приложение, которое потом будет отправлять злоумышленникам всю информацию в смартфоне.

Мошенники под видом сотрудников OLX присылают сообщение, в котором предлагают человеку принять участие в бета-тестировании приложения OLX для iOS и Android. Об этом рассказал IT-специалист Станислав Киреев на своей странице в Facebook. Собственно, его мошенники и хотели "развести", подсунув вредоносное ПО.

За помощь в тестировании приложения мужчине также предложили вознаграждение в 500 гривен. Ему задали несколько вопросов и попросили номер банковской карты, куда якобы будут зачислены средства.

После этого ему сказали установить приложение для тестирования, но перед этим необходимо было удалить из телефона настоящее мобильное приложение OLX.

Таким образом доверчивые люди могут лишиться своих денег с платежной карты. Ведь вредоносное ПО, которое подсунули мошенники, передаст им всю необходимую для этого информацию.

IT-специалист также отметил, что злоумышленники сделали все достаточно грамотно, и человек, который не сильно знаком с IT может запросто стать их жертвой.

Поэтому будьте осторожны. Мошенники писали с анонимного аккаунта, который назвали OLX Support. Такой может сделать кто угодно.

Скриншоты

Напомним, мошенники в Одессе начали предлагать инвестировать средства в иностранную компанию.

Ранее в Запорожье ушлые мошенники украли с карты женщины 48 тысяч гривен.