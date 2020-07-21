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Мошенник из Одессы 44 раза пополнил счет одной купюрой: изготовил спецустройство

Одесса, Вторник 21 июля 2020 10:04
Мошенник из Одессы 44 раза пополнил счет одной купюрой: изготовил спецустройство
Мошенник в Одессе обманул систему (коллаж РБК-Украина)
Автор:

Одессит придумал устройство, которое помогло ему обмануть систему

В Одессе мужчина 44 раза пополнил банковский счет одной купюрой в 200 гривен. Для этого аферист изготовил специальное устройство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Злоумышленника разоблачили киберполиция и следователи. Они установили, что с мая прошлого года подозреваемый при помощи разрезанной 200-гривневой купюры, нити и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек переводил на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

Как оказалось, на счету 29-летнего мужчины - 44 факта уголовных правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб на сумму около 50 тысяч гривен.

Следователи уже сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия ему "светит" срок за решеткой до 8 лет.

Как мы ранее писали, в Украине наглая мошенница обманула две сотни людей, она три раза меняла фамилию.

Также мы сообщали, что мошенники придумали новую схему с банкоматами.

А также рассказывали о том, что эксперты дали советы, как защитить свои банковские карты от мошенников.

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