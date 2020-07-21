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Шахрай з Одеси 44 рази поповнив рахунок однією купюрою: виготовив спецпристрій

Одеса, Вівторок 21 липня 2020 10:04
Шахрай з Одеси 44 рази поповнив рахунок однією купюрою: виготовив спецпристрій
Шахрай в Одесі обдурив систему (колаж РБК-Україна)
Автор:

Одесит придумав пристрій, яий допоміг йому йому обдурити систему

В Одесі чоловік 44 рази поповнив банківський рахунок однією купюрою в 200 гривень. Для цього аферист виготовив спеціальний пристрій. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Зловмисника викрили кіберполіція і слідчі. Вони встановили, що з травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаною 200-гривневої купюри, нитки і клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. З його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн-платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодий чоловік перекладав на електронні гаманці й банківські картки, а потім знімав з них готівку.

Як виявилося, на рахунку 29-річного чоловіка - 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі та області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальний збиток на суму близько 50 тисяч гривень.

Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозри в шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії йому "світить" термін за ґратами до 8 років.

Як ми раніше писали, в Україні нахабна шахрайка обдурила дві сотні людей, вона три рази змінювала прізвище.

Також ми повідомляли, що шахраї придумали нову схему з банкоматами.

А також розповідали про те, що експерти дали поради, як захистити свої банківські картки від шахраїв.

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