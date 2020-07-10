Шахрайство з платіжними картками: українцям дали практичні поради, як захиститися

Шахрайство з платіжними картками в Україні (колаж РБК-Україна)

В НБУ детально розповіли про методи шахрайства з платіжними картками і дали основні поради

В Україні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками є соціальна інженерія: аферисти обманним шляхом змушують громадян самостійно переказувати їм гроші або розкривати дані своїх карток.

Про це розповіли в прес-службі НБУ і дали поради, як можна захиститися від зловмисників і не потрапити на вудку.

"Виклик для центральних банків усіх країн у період карантину і масового переходу в онлайн - убезпечити людей від таких випадків", - зазначається в повідомленні.

Нацбанк запустив Всеукраїнську інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству з метою навчити українців основним правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.

За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексія Шабана, в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки.

Особливо це актуально у період карантину, коли громадяни все частіше стали вибирати безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн. Шахраї у зв'язку з цим розробили нові сценарії й під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу за карантин і таким чином виманюють дані платіжних карт.

Платіжна безпека: основні поради

Надійно зберігайте та не розголошуйте PIN-код

Міняйте PIN-код до карти регулярно 1 раз на 3 місяці або ситуативно: якщо виникла підозра, що ще хтось може знати.

При введенні PIN-коду обов'язково прикривайте клавіатуру, щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери.

Створіть складний пароль до Е-пошти, соцмереж та інтернет-банкінгу

Складний пароль може містити: 8 і більше символів, прописні та малі літери, цифри та спеціальні символи.

Створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо.

При створенні пароля не використовуйте загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 і подібні), послідовне / зворотне написання символів або цифр, особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо)

Не розголошуйте усі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку

16-значний номер картки - єдине, що ви можете повідомити за телефоном.

Тримаєте в секреті 3 цифри на зворотній стороні картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.

Виберіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернеті. Перераховуйте необхідну суму з основної карти на віртуальну перед покупкою.

Купуйте онлайн на перевірених сайтах

Перевіряйте сайти за допомогою сервісу "STOP FRAUD" кіберполіції або сервісу "Black List" Асоціації "ЕМА"

Також ви можете перевіряти відгуки щодо надійних сайтів, продавців та віртуальних магазинів через пошукові системи.

Захистіть телефонний номер, який прив'язаний до банківського рахунку

Не використовуйте його в соцмережах, оголошеннях і для контактів з контрагентами / клієнтами.

Виберіть PIN-код SIM-карти зі складним 8-значним паролем і пароль блокування екрану телефону.

Що потрібно знати про телефонне шахрайство

Це вид шахрайства, коли зловмисник дзвонить і переконує жертву повідомити особисту фінансову або конфіденційну інформацію, або переказати гроші.

Яка саме інформація потрібна шахраєві

Реквізити платіжної картки

Паролі, коди банків та мобільних операторів

Кодові слова

Зняти ліміти з карти жертви

Або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.

В яких випадках потрібно припинити розмову

якщо запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;

обіцяють легкі гроші (несподіваний виграш)

керують в телефонній розмові вашими діями (направляють до термінала чи банкомату)

просять сфотографувати і переслати / надати фото платіжної картки;

лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;

просять перейти за посиланням і вказати всі персональні дані та реквізити платіжної картки

Що робити, якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі

Негайно блокуйте картку

Телефонуйте на гарячу лінію банку, зазначену на звороті картки або через інтернет-банкінг

Зверніться до кіберполіції онлайн за посиланням ticket.cyberpolice.gov.ua

Раніше ми писали про те, що розкрита нова схема шахрайства з квартирами, від якої страждали пенсіонери та заробітчани.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві люди помітили дивні позначки на квартирах.