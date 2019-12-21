Мошенничество? Муж Заворотнюк попал в крупный скандал

Российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком и вся семья финансово участвует в ее лечении. Однако супруг актрисы, фигурист и хореограф Петр Чернышев в полной мере присоединиться к решению тяжелой ситуации не может: ему более недоступны финансовые операции в одном из российских банков. Детали сообщаются в Telegram-канале Mash.

Как сообщается, один из российских банков по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга заблокировал все активы фигуриста Петра Чернышева. К слову, именно в этом банке оформлены все компании артиста.

В издании сделали предположение о том, что блокировка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Но сейчас мужчина занят совсем другим: он помогает Анастасии победить болезнь. Тратит практически все заработанное на лечение. Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой",

Напомним, что Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из клиник под Москвой после удаления злокачественной опухоли в головном мозге.